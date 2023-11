В Москве открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В индустриальном парке «Руднево» начал работу Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС). В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и Мэр Москвы Сергей Собянин.

«У всех разработчиков одна и та же проблема: они не могут изготовить опытный образец, не могут выйти на мелкую серию, потому что нет собственного оборудования, нет собственных цехов, нет ничего, кроме идеи. Чтобы как-то поменять эту ситуацию и дать им возможность создавать современные образцы хорошего высокого качества, чтобы заказчик мог их увидеть и осознать, что это вообще за продукт, мы создали Центр коллективного пользования», — отметил Мэр Москвы.

ФЦ БАС объединяет ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных аппаратов и цифровых геоинформационных платформ. Одним из ключевых элементов производственной инфраструктуры ФЦ БАС является Центр коллективного пользования — площадка для опытного и мелкосерийного контрактного производства. Это первая подобная площадка в России. Резидентам предоставляют услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках перспективных проектов.

Для этого в центре установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры, токарные, электроэрозионные, лазерные, механообрабатывающие и фрезерные станки. Есть зона механообработки, участки покраски, сварки, аддитивной обработки, заготовки материала, термообработки и зона химического оксидирования.

«Для каждого станка создана система электронного приема заказов. Мы можем посмотреть, что заказали, какой срок поставки. И сделали удобную интерактивную панель. В принципе, каждый вид беспилотника разложен на компоненты, мы знаем, на каком станке можно изготовить, и, соответственно, можем передать все в электронном виде. К концу марта закончим формирование испытательного центра и сертификационного центра», — сообщил Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В составе ФЦ БАС создан Центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом, обобщением и распространением лучших практик.

В будущем в составе федерального центра появятся:

— лабораторно-исследовательский центр для проведения аэродинамических и цифровых испытаний существующих и перспективных технологий беспилотников;

— летно-испытательный комплекс для выполнения полетов экспериментальных беспилотников и легких гражданских вертолетов;

— учебно-методический центр, в котором будут готовить высококвалифицированных специалистов, в том числе операторский и технический персонал, а также формировать кадровый резерв для проектирования беспилотников;

— флагманский колледж беспилотной авиации, который сможет ежегодно выпускать не менее 350 специалистов.

«Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали по поручению Президента меньше чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами. Среди них — научно-производственное предприятие “Стрела”. Компания создает опытное и серийное производство беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, а также платформ для их посадки», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Научно-производственное предприятие «Стрела»

Одним из ключевых резидентов ФЦ БАС стало научно-производственное предприятие «Стрела», которое входит в группу акционерной финансовой корпорации «Система». Компания реализует проект по созданию опытного и серийного производства беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, а также платформ для посадки беспилотников.

Общая площадь производства составляет более 33 тысяч квадратных метров. При возведении производственного корпуса предприятия применяли инновационные технологии сборного высокоскоростного строительства. Монтаж первой колонны состоялся в феврале 2023 года, и уже в июне здание конструкторского бюро и опытного производства в основном было построено.

Инвестиции в проект составят около 4,6 миллиарда рублей. В результате его реализации город получит 950 рабочих мест.

Индустриальный парк «Руднево»

«Руднево» — индустриальный парк в составе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», построенный в рекордные сроки для размещения критически важных производств, включая Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

Индустриальный парк расположен на востоке города недалеко от станций метро «Некрасовка» и «Лухмановская».

Создание парка является примером современной эффективной промышленной политики. Строительные работы в «Рудневе» начались в конце 2020 года. При возведении производственных корпусов применяются отечественные материалы (по ряду позиций импортозамещение было выполнено на 100 процентов) и современные технологии. Это позволило сократить сроки строительства на 35–50 процентов, а стоимость работ — на 10–15 процентов.

В настоящее время построено 19 корпусов «Руднева» общей площадью 213,7 тысячи квадратных метров, включая опытное производство и конструкторское бюро.

В активной стадии строительства находятся дополнительные производственные корпуса, а также корпус общественной инфраструктуры, в котором разместят лаборатории, офисные пространства, учебный центр, торговую галерею, аптеку, спортзалы и другие социальные объекты для сотрудников.

В перспективе на предприятиях в «Рудневе» создадут не менее 15 тысяч высококвалифицированных рабочих мест, в первую очередь для жителей быстроразвивающихся московских районов Косино-Ухтомский и Некрасовка, а также городского округа Люберцы Московской области. В общей сложности на прилегающих к парку территориях проживают свыше 800 тысяч человек.

Благодаря режиму ОЭЗ компании — резиденты «Руднева» получают существенные налоговые льготы. В частности, они освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Для резидентов действуют режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли.

В число преимуществ индустриального парка для резидентов «Руднева» также входят:

— возможности льготной аренды современных производственных помещений (brownfields);

— строительство производственных объектов по техническим требованиям будущего пользователя (Built-to-Suit);

— единое окно для взаимодействия с государственными структурами, в том числе с Росреестром, Роспотребнадзором, Ростехнадзором, Федеральной налоговой службой;

— хорошая транспортная доступность — близость к Московской кольцевой автомобильной дороге, трассам М-5 «Урал» (Новорязанское шоссе), М-7 «Волга» (Горьковское шоссе), Московскому скоростному диаметру и строящейся трассе М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, станциям метро «Некрасовка» и «Лухмановская», аэропортам Жуковский и Домодедово;

— развитая улично-дорожная сеть: предусмотрено строительство 5,5 километра дорог, устройство разворотных площадок с конечной станцией для наземного общественного транспорта;

— комфортные условия для сотрудников: общественные пространства (в том числе конференц-залы и переговорные), столовая и кафе, парковки для автомобилей.

Помимо резидентов Федерального центра беспилотных авиационных систем, свои предприятия в «Рудневе» уже разместили:

— BFS — выпуск банкоматов на базе микропроцессоров «Эльбрус». В настоящее время мощность производства — 15 тысяч устройств в год, в перспективе завод сможет выпускать в два раза больше (30 тысяч банкоматов в год);

— ООО «Нюкон энерджи» — производство электрических конденсаторов;

— ООО «Хартия» — производство оборудования для промышленной сортировки отходов;

— ООО «ВИП Камилла» — производство абсорбирующего белья по офсетному контракту с Правительством Москвы (контракт предусматривает ежегодную поставку не менее 44 миллионов единиц продукции в течение 10 лет для медицинских и социальных учреждений города, первые поставки по офсетному контракту должны начаться уже в этом году).

В число резидентов «Руднева» входят и другие компании.

Кроме того, в индустриальном парке «Руднево» построен производственный корпус концерна ВКО «Алмаз-Антей».

