Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Онлайн-кампус НИУ ВШЭ принял участие в юбилейной глобальной конференции по цифровым технологиям в образовании EdCrunch X. Мероприятие под слоганом «Представим мир, где все имеют равные возможности» 15–16 ноября собрало в Алматы (Казахстан) более 3000 очных участников и более 10 000 онлайн-слушателей из 25 стран мира. На десятом EdCrunch семь тематических треков и 150 мероприятий с участием 350 спикеров мирового масштаба были посвящены созданию новых технологий, подходов и инструментов для обеспечения доступа пользователей любого возраста к качественному образованию. Кейсы конференции были максимально прикладными. Здесь искали ответы на вопросы, как оставаться счастливым учителем и получать удовольствие от работы, как гармонично взаимодействовать с поколениями альфа- и бета-мечтателей, как формировать медиаграмотность среди педагогов и учеников, как построить эффективную инклюзивную вертикаль в образовании, как проектировать образовательный опыт на растущем рынке экстерната и пр. Спикеры конференции рассуждали о том, будет ли индекс проживания всегда определять качество жизни, что нужно изменить, чтобы независимые провайдеры микростепеней стали частью университетского образования, какие смежные дисциплины необходимо включить в уроки для развития у учеников понимания мира и подготовки к будущим карьерам, требующим сочетания скилов из разных профессий. «Вышка Онлайн» приняла участие в панельной дискуссии «От цифровых решений до управления университетом на основе данных: кто выиграет от цифровой трансформации вузов». Модератором выступил Александр Байзаров, директор по управлению проектами ВТБ Образования (Банк ВТБ), руководитель по развитию гибридного обучения и методик преподавания ВШМ СПбГУ, спикерами — Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ, Крис Стейбл, заместитель директора по исследованиям, обучению и консультированию в центре Risbo (Роттердамский университет Эразма), Тодд Николет, проректор по цифровому и непрерывному обучению Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, Денис Столяров, проректор по работе со студентами Сколтеха, Василий Третьяков, советник ректора АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» («Университет 2035»). Экспертыобсудили, для чего университеты внедряют цифровые технологии и кто является выгодоприобретателем такой трансформации, погрузились в виртуальный мир цифрового кампуса и узнали, какие новые возможности появляются у студентов, преподавателей и внешних стейкхолдеров.

«Несмотря на то что университеты шли в цифровую экономику начиная с 2010-х, внедрение технологий происходит неравномерно — из-за ограниченных ресурсов, бюджетов, консервативности академической среды и воли лидирующих процесс коллег. Если Вышка уже реализует высшее очное образование в рамках самостоятельного онлайн-кампуса и строит его прототип в метавселенной, то некоторые вузы только автоматизируют процессы. Тем не менее интеграция в цифровой мир — это один из главных законов выживания провайдеров высшего образования», — отметила Юлия Ремезова. Александр Байзаров подчеркнул, что глубокие изменения в образовательном процессе касаются не только технологий, которые, безусловно, выступают драйверами развития: впереди всегда идут опыт, образовательный результат, цель и миссия образования. «Мы много инвестируем в методики преподавания, проектирования и построения образовательного процесса. Это важный фактор приживаемости технологий. Цифровая трансформация сегодня — это попытка выйти на стратегический уровень, перепридумать университет и вернуться к вопросам, для чего он нужен, чему и как мы учим. В этом упражнении можно найти новые грани образования. Подобные изменения неразрывно связаны с глубокой эмпатией, работой со всеми стейкхолдерами: студентами, преподавателями, ассистентами», — обратил внимание модератор дискуссии. Комментируя слоган конференции, Крис Стейбл отметил, что равного доступа к образованию мало. Представитель Роттердамского университета Эразма видит главную цель новых технологий в повышении вовлеченности студентов в процесс обучения. На новом витке цифровизации школы и университеты перешли от выстраивания коммуникации с машинами, которые автоматизируют рутинный труд педагога, к персоналиям — важно наблюдать за тем, что происходит в классах и аудиториях, насколько активны и заинтересованы в знаниях участники образовательного процесса, как им в этом помогают технологии. Денис Столяров подчеркнул значимость адаптации академического контента к онлайн-среде: просто транслировать лекцию профессора на фоне слайдов уже недостаточно, к онлайн-форматам предъявляются совсем иные требования. Проектирование новых цифровых продуктов, исследование клиентского опыта — важные задачи, которые стоят перед вузами. Юлия Ремезова добавила: «“Вышка Онлайн” уделяет особое внимание персонализации обучения, индивидуальным учебным трекам. Анализируя запросы наших основных стейкхолдеров — студентов, мы понимали, что простой оцифровки образовательного контента и превращения его в курсы мало. Полноценное онлайн-обучение — это возможность получить высшее образование со всеми сопутствующими семинарами, стажировками и практиками, не посещая стен университета даже для получения диплома. Сегодня в онлайн-кампусе НИУ ВШЭ на 21 программе бакалавриата и магистратуры учатся почти 3000 студентов. Побывав в его прототипе в метавселенной, пользователь сможет попробовать электронную библиотеку университета, контент онлайн-продуктов Вышки, понять, что такое прокторинг и экзамен онлайн, учеба в цифровом формате. Онлайн-кампус — один из самых масштабных кейсов университета, который меняет сознание пользователей и преподавателей». Василий Третьяков на примере «Университета 2035» рассказал о том, как построить вуз без профессорско-преподавательского состава, контента, аудиторий, стен, основываясь только на данных о профессиональной деятельности, развитии и интересах пользователей. По его мнению, если цифровизация меняет способы обучения и позволяет дотянуться до новых студентов, то цифровая трансформация заставляет университет переосмыслить себя, понять, в чем заключается его миссия, в том числе в новом цифровом мире. Текст: Екатерина Зиньковская, Дирекция по онлайн-обучению НИУ ВШЭ

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI