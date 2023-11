Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Координационный центр по вопросам стационарного социального обслуживания работает в столице уже более двух лет. За это время специалисты колл-центра обработали около 120 тысяч обращений.

«Город развивает сервисы, которые повышают качество жизни москвичей и делают помощь своевременной и доступной. Одно из направлений работы — оперативное консультирование по вопросам стационарного социального обслуживания. С этой целью был создан координационный центр по вопросам стационарного социального обслуживания. За два с лишним года люди узнали о нем, прониклись доверием к специалистам. Сейчас горожане чаще пользуются услугами центра. Если в 2021 году эксперты провели более 17 тысяч консультаций, за прошлый год показатель превысил 46 тысяч обращений. В этом году координационный центр уже обработал порядка 57 тысяч звонков», — рассказала Оксана Шалыгина, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Эксперты координационного центра консультируют по вопросам оформления в социальный дом или геронтологический центр, помогают выбрать учреждение и пройти медосмотр. Горожане могут узнать, как подать заявление на получение социальной помощи, какие для этого нужны документы. Обращаются к специалистам и люди с ментальными особенностями, инвалидностью, ветераны войны и труда, москвичи старшего поколения, а также их родственники и сотрудники городских стационаров.

Например, москвичка Ирина долгое время заботилась о своей свекрови Татьяне Константиновне. Постепенно здоровье пожилой женщины ухудшалось, ей начал требоваться круглосуточный уход, обеспечить который Ирина не могла. Она позвонила в координационный центр и попросила о помощи. Специалисты предложили свекрови место в столичном социальном учреждении и рассказали, какие документы необходимы для оформления. Сейчас Татьяна Константиновна живет в одном из геронтологических центров и находится под присмотром специалистов. Они оказывают профессиональный и квалифицированный уход, а невестка регулярно навещает пенсионерку.

Эксперты координационного центра часто сталкиваются с необычными ситуациями. Так, недавно на связь с операторами вышла организация, которая оказывает поддержку военным, получившим ранение во время службы. Сотрудники фирмы рассказали о Евгении, который передвигается на кресле-коляске. Психоэмоциональное состояние мужчины было нестабильным, он нуждался в психологической помощи и реабилитации. Единственный родственник, брат, находился в командировке и не мог заботиться о нем. Специалисты в короткие сроки провели медицинскую экспертизу и подготовили документы. Евгения разместили в геронтологическом центре, где с ним работают профильные врачи.

В столице активно оказывается социальная помощь жителям. В городе есть социальные дома и геронтологические центры, в которых заботятся об одиноких пенсионерах, людях с ментальными особенностями и когнитивными нарушениями. Бывают ситуации, когда человеку требуется помощь, но он не знает, что ему делать, куда обратиться или кому позвонить. Для этого в Москве создан координационный центр по вопросам стационарного социального обслуживания. Горожане могут рассказать операторам колл-центра о своей ситуации или о проблемах знакомых. Эксперты подскажут, какие документы необходимы для определения человека в стационар, что делать, если родственник не может оказывать необходимую поддержку и уход, какие услуги оказывают сотрудники столичных социальных домов.

Получить консультацию по вопросам стационарного социального обслуживания в Москве можно по телефону: + 7 495 276-11-55. Горячая линия координационного центра работает круглосуточно, без перерыва и выходных. Обращения также принимаются по электронной почте: Socialdom@mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI