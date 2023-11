Более 200 мероприятий и мастер-классов пройдет в рамках выставки передовых отечественных решений в области реставрации

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице с 30 ноября по 3 декабря пройдет выставка «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». На ней российские производители представят более 100 передовых отечественных решений и технологий для сохранения памятников архитектуры. За четыре дня состоится свыше 200 мероприятий.

Выставка пройдет по адресу: Пятницкая улица, дом 71.

«Данная выставка создана не только для объединения профессионального реставрационного сообщества и выстраивания единого вектора развития сферы сохранения объектов культурного наследия в современных условиях, но и для широкой публики, включая молодежную и детскую аудиторию. Поэтому в этом году мы приняли решение увеличить площадь экспозиции вдвое: с 2,5 тысячи квадратных метров в центре современного искусства “Винзавод” до 4,5 тысячи на двух этажах типографии самого известного из дореволюционных российских издателей Ивана Сытина. Таким образом, посетители, помимо насыщенной программы, смогут увидеть и оценить архитектуру и геометрию исторических стен здания, где в свое время печатали буквально каждую четвертую книгу в Москве», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Новые технологии и соревнования молодых реставраторов

Пространство выставки будет разделено на несколько секций: саму экспозицию, творческие мастерские, лекторий и площадку для деловых переговоров. Около 30 отечественных поставщиков представят новейшие разработки, а ведущие реставрационные институты, организации и мастера в режиме реального времени продемонстрируют свои профессиональные навыки.

В рамках деловой программы пройдут панельные сессии, профессиональные дискуссии, круглые столы, лекции и презентации ведущих специалистов. Среди ключевых тем — сохранение объектов культурного наследия как новых точек притяжения для развития внутреннего туризма, российские реставрационные технологии, ремонт и реставрация многоквартирных домов-памятников, развитие волонтерства, презентация образовательных учреждений, готовящих реставрационные кадры, а также современные подходы к сохранению объектов культурного наследия в стране.

На трех лекционных площадках будут организованы отраслевые лекции и дискуссии ведущих экспертов реставрационной отрасли и партнеров выставки. Например, Государственная Третьяковская галерея расскажет о работе службе реставрации и музейной лаборатории, а также проведет презентацию проекта «Половецкий стан» о реставрации занавеса по эскизу Николая Рериха для вокально-хореографического номера «Половецкие пляски». Эта крупноформатная театральная декорация сейчас экспонируется на выставке «Николай Рерих». Объект был создан для Русских сезонов 1909 года.

Более 30 музеев и российских учебных заведений представят технологии современной реставрации масляной живописи и графики, каменной и гипсовой скульптуры, лепного декора, книг и кукол, восстановления патины, 3D-сканирования для воссоздания утраченных элементов музейных предметов из металла. Участники творческих мастерских смогут попробовать новые техники.

В рамках выставки вновь состоятся уже шестые соревнования молодых реставраторов по шести направлениям среди 53 студентов профильных образовательных учреждений из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Орла, Набережных Челнов и других городов. Ребята будут восстанавливать произведения из дерева, станковой масляной и монументальной живописи, лепной декор, металлическую кровлю и терразитовую штукатурку. Победителей пригласят на стажировку в Государственный научно-исследовательский институт реставрации.

О своих достижениях в области воссоздания знаковых объектов расскажут студенты 19 ведущих художественных, архитектурно-строительных и реставрационных высших и средних специальных учебных заведений страны. Будет представлено более 60 проектов молодых реставраторов. Это позволит молодежи узнать об особенностях отрасли и почувствовать сопричастность к культурному наследию страны.

В выставке примут участие иностранные эксперты из 14 стран: Китая, Турции, Узбекистана, Ирана, Армении, Азербайджана, Республики Мали, Саудовской Аравии, Мексики, Италии, Кубы, Казахстана, Таджикистана и Алжира. Они будут присутствовать на пленарных сессиях «Приспособление объектов культурного наследия как вектор развития» и «Вопросы реставрации памятников стран СНГ». Кроме того, иностранные эксперты оценят соревнования молодых реставраторов и поучаствуют в презентации по международному обмену опытом в рамках I Российско-Иранской реставрационной конференции.

Мастер-классы для детей и взрослых

Для гостей выставки организаторы подготовили свыше 100 мастер-классов. Посетители под контролем специалистов будут реставрировать керамику, чугунные плиты, произведения из натурального камня, мозаичное панно, витражи, скульптуры, станковую, масляную и темперную живопись, дверные полотна, смальту, ткани, бронзу и даже монументальную живопись.

Отечественные поставщики успешно применяют в столице новейшие разработки в сфере реставрации, например при возвращении исторического облика павильонам ВДНХ. На выставке будет воссоздана скульптура быка павильона № 51 «Главмясо» — реалистичная модель в натуральную величину размером три на четыре метра. Специалисты наглядно покажут трудоемкий процесс сборки моделей массивных произведений. А на мастер-классе по обработке и чеканке художественного литья из бронзы можно будет узнать о воссоздании элементов осветительных приборов павильона № 59 «Зерно». Кроме того, пройдут занятия по художественной резьбе по дереву на примере утраченного декора павильона № 67 «Советская печать» и по моделированию декоративных элементов центральной двери павильона № 61 «Центросоюз».

Для детей организуют ежедневные занятия как в зоне мастер-классов, так и на стендах. На одном из них ребята познакомятся со способом пластичного формования изделий из керамики — отминкой. Они научатся делать мозаику и узнают о технике древнерусской фрески. На мастер-классе «Реставренок» юным посетителям покажут, как работать с историческими фрагментами древесины.

В мастер-классах и деловой программе выставки примут участие 50 лучших студентов — реставраторов из новых регионов России. В этом году 200 жителей этих территорий прошли стажировку в колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 по направлениям реставрации памятников каменного зодчества, художественных изделий и декоративных предметов.

О выставке

Первая выставка «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия» прошла в столице в прошлом году в центре современного искусства «Винзавод». На площади 2,5 тысячи квадратных метров было представлено более 100 решений отечественных производителей.

В мероприятии приняли участие эксперты из России и дружественных стран, студенты профильных вузов. Выставка объединила реставраторов и девелоперов из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Иркутска, Астаны, Бреста и других городов России и ближнего зарубежья. В рамках мероприятия состоялось соревнование молодых реставраторов, в котором приняли участие студенты профильных колледжей из пяти городов России. Выставку посетили шесть тысяч человек. Ее организовала Российская ассоциация реставраторов при поддержке Правительства Москвы.

