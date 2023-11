Без дополнительных визитов: пациентам онкологических центров доступны рецепты сроком до года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Пациенты столичных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), которым назначена длительная лекарственная терапия, теперь могут получить рецепт со сроком действия от двух месяцев до года. Врачи оформляют такие документы тем, кто состоит на диспансерном наблюдении и по медицинским показаниям нуждается в длительной гормональной терапии. Горожанам больше не нужно каждый месяц обращаться в медучреждение за новым рецептом или его продлением. Об этом рассказала Саида Гаджиева, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы.

«Лечение пациентов с онкологическим диагнозом зачастую проходит длительное время и включает в себя целый комплекс разных методов и подходов. Пациенты, которые столкнулись, например, с раком молочной железы, как правило, после хирургического лечения проходят продолжительный курс терапии гормональными препаратами. Теперь они могут получить длительные рецепты на такие препараты от двух месяцев до года. Эта возможность позволяет избежать лишних посещений, снижает нагрузку на врачей и освобождает время для обращений пациентов по другим поводам», — рассказала Саида Гаджиева

По ее словам, в московских центрах амбулаторной онкологической помощи выписано уже более трех тысяч таких рецептов. При этом, как и раньше, пациент может обратиться к врачу при изменении самочувствия.

Показания к курсу терапии определяют после завершения радикального лечения. Пациент может взять препарат для длительного применения в аптеке в том количестве и на то время, которые указаны в рецепте. Возможность получить лекарство на новый период открывается за семь календарных дней до того, как оно закончится у пациента. В аптеке нужно предъявить QR-код электронного рецепта.

Действующие рецепты можно увидеть в электронной медкарте на mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО», в информационном киоске центра амбулаторной онкологической помощи или поликлиники.

Все столичные центры ЦАОП подключены к телемедицинскому сервису единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). С его помощью лечащий врач-онколог и врач-гематолог могут дистанционно продлить уже выписанные электронные рецепты на ряд препаратов. В формате телемедицинских консультаций специалисты также информируют пациентов о решениях онкологических консилиумов и сообщают о результатах гистологических исследований, если диагноз злокачественного новообразования исключен.

Новую структуру оказания онкологической помощи начали создавать в Москве более трех лет назад. Для этого определили якорные стационары, в которых работают специалисты с большим опытом. В состав каждого якорного центра входит патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи и корпуса онкохирургии. Так все технологические и кадровые ресурсы крупнейших специализированных и многопрофильных больниц сконцентрировались в одних стенах. Это позволяет организовать на одной площадке полный цикл помощи — от диагностики и всех способов лечения до диспансерного наблюдения. Благодаря этому сокращается время постановки диагноза, повышается его точность, а к лечению приступают быстрее.

