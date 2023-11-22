Финансовые новости: Обновление игрового полигона SPECTRA до версии 7.18

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
С 25 ноября 2023 года игровой полигон срочного рынка будет недоступен в связи с обновлением версии SPECTRA до 7.18. Плановая дата возобновления доступности полигона – 27 ноября2023.
Просим подготовить ваши системы к предстоящим изменениям.
Список изменений версии, ссылки на документацию и дистрибутивы: https://www.moex.com/n64790
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