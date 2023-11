Финансовые новости: Ипотека и корпоративное кредитование продолжают быстро расти, несмотря на увеличение ставок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Рост ипотечного портфеля в октябре замедлился до +2,9% после рекордных +4,2% в сентябре, но это все еще очень высокий темп. Сократились выдачи как рыночной ипотеки из-за роста ставок, так и льготной из-за повышения первоначального взноса и ужесточения макронадбавок.

Необеспеченное потребительское кредитование замедлилось сильнее — до +1,1 с +1,5% в сентябре из-за ужесточения макропруденциального регулирования и роста ставок. Спрос на кредиты со стороны компаний оставался высоким (+2,3% после +2,0% в сентябре). Прирост средств населения на счетах в банках ускорился — до +1,4 с +1,0% в сентябре. Продолжился переток с текущих счетов на срочные вклады. Корпоративные средства увеличились незначительно (+0,2%) из-за крупных квартальных налоговых выплат. Прибыль банков за месяц составила 256 млрд рублей (доходность на капитал — 22% в годовом выражении), что на 13% ниже результата сентября из-за убытков от валютной переоценки на фоне укрепления рубля. С начала года сектор заработал 2,9 трлн рублей, но этот показатель завышен, так как банки отразили убыток около 0,4 трлн рублей от переоценки облигаций напрямую в капитале, а не в прибыли. Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2023 года». Фото на превью: Максим Конанков / Octagon.Media / ТАСС

