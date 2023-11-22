Ученик ФМШ — призер Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

21.11.2023

Ученики СУНЦ НГУ прошли обряд Посвящения в Михайлов день

В воскресенье, 19 ноября, прошла церемония Посвящения в фымышата для школьников, поступивших в СУНЦ НГУ в 2023 году. Более трехсот учеников с этого дня могут носить гордое звание фымышонка. Следующее Посвящение пройдет в 2024 году уже в стенах нового досугового корпуса СУНЦ НГУ.