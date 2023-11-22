Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
-
- НГУ
- Новости и События
- Новости
- Ученик ФМШ — призер Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту
Последние новости
21.11.2023
Ученики СУНЦ НГУ прошли обряд Посвящения в Михайлов день
В воскресенье, 19 ноября, прошла церемония Посвящения в фымышата для школьников, поступивших в СУНЦ НГУ в 2023 году. Более трехсот учеников с этого дня могут носить гордое звание фымышонка. Следующее Посвящение пройдет в 2024 году уже в стенах нового досугового корпуса СУНЦ НГУ.
20.11.2023
Студенты НГУ прошли в финал кейс-чемпионата
Среди 800 участников со всей страны они были отобраны в финал и стали единственными представителями студентов из бакалавриата и единственными участниками из Новосибирской области.
Все новости
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
MIL OSI