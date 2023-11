Участники хакатона «СтроимПросто» разработают BIM-модель жилого дома

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На чемпионат по BIM-моделированию (технологии информационного моделирования зданий) — хакатон «СтроимПросто» — зарегистрировались 220 человек. Соревнование проводит ГБУ «Мосстройинформ» при поддержке Департамента градостроительной политики города Москвы, сообщил руководитель Департамента Сергей Левкин.

Так, 17 ноября в режиме онлайн уже прошла первая постановочная встреча. Представители ГБУ «Мосстройинформ» и девелоперской компании рассказали участникам о задаче — разработке BIM-модели многоквартирного жилого дома. Для этого предстоит использовать одну из трех российских систем для проектирования: Model Studio CS, nanoCAD или Renga.

Подготовить трехмерную модель здания необходимо в течение месяца. Работать можно как в составе команд не более чем из трех участников, так и индивидуально. В течение всего времени подготовки представители строительных компаний и организаций, занимающихся BIM-моделированием, проведут образовательные вебинары. Результат работы участников оценят эксперты отрасли.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов квадратных метров до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI