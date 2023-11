Трогательный праздник: как в парках Москвы отметят День матери

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 24 по 26 ноября столичные парки организуют творческие и познавательные занятия, а также игры и концерты для детей и взрослых. Все они пройдут бесплатно. Это отличная возможность провести время всей семьей и встретить один из самых трогательных праздников — День матери. Он отмечается в нашей стране в последнее воскресенье осени, в этом году — 26 ноября.

«Ко Дню матери наши парки подготовили душевные семейные мероприятия. На 18 парковых территориях пройдут бесплатные концерты, творческие мастер-классы и даже квесты, посвященные здоровому образу жизни. Праздничные программы позволят жительницам Москвы интересно провести время вместе с детьми, а у юных посетителей будет возможность сделать оригинальные подарки для любимых мам», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Алексей Фурсин.

Подготовить подарки к празднику: программа на 24 и 25 ноября

Занятие по созданию открыток для мам проведут 24 ноября с 12:00 до 13:00 в арт-павильоне у Нарышкинского пруда парка «Фили». Под руководством талантливых мастериц ребята научатся изготавливать красивые яркие открытки с использованием трафаретов. Сувениры юные творцы разрисуют и украсят узорами. Поделки станут приятными подарками мамам в преддверии прекрасного праздника. Мастер-класс подойдет для детей в возрасте от четырех лет. Чтобы попасть на него, нужно предварительно зарегистрироваться.

В Лианозовском парке тоже будут делать подарки для мам. 24 ноября с 15:00 до 16:00 в кафе «Калдис» на Центральной площади проведут мастер-класс по созданию мягкой игрушки из фетра. Участникам расскажут о работе с этим материалом и помогут освоить различные техники ручного шитья. Записаться на занятие нужно заранее. Мастер-класс понравится детям в возрасте от пяти лет.

В субботу, 25 ноября, с 12:00 до 13:30 художественный мастер-класс проведут в зоне отдыха «Терлецкая дубрава». Под руководством наставника дети будут рисовать поздравительные открытки и портреты мам. Материалы и инструменты для творчества можно выбрать любые, принести их нужно с собой. Урок состоится в павильоне «Лекторий» на центральной площади. Вход свободный.

В этот же день в Таганском парке в 12:00 начнется концерт фольклорной студии «Подсолнух». Участники ансамбля выступят с номерами, специально подготовленными к празднику. Мероприятие проведут в актовом зале на втором этаже центра творчества. Чтобы посетить концертную программу, нужно оформить бесплатный входной билет.

Занятие по скрапбукингу «Маме с любовью» пройдет в парке Дружбы в этот же день с 13:00 до 14:00. На творческом мастер-классе ребята смастерят милые открытки к празднику для самых близких и родных людей. Цветную бумагу, декор и инструменты предоставят организаторы. Место проведения — беседка около большой детской площадки в центральной части парка. Занятие рассчитано на участников в возрасте от шести лет. Нужна предварительная регистрация.

Камерный концерт «Нашим мамам посвящаем» пройдет в клубе развития и творчества парка «Северное Тушино» 25 ноября с 15:30 до 16:30. С сольными и групповыми номерами выступят талантливые воспитанники и преподаватели детской музыкальной школы имени В.В. Андреева. Для гостей прозвучат яркие вокальные и инструментальные композиции русских и зарубежных авторов разных эпох. Регистрация не нужна.

Заглянуть на мастер-класс и сходить на концерт: программа на 26 ноября

На воскресенье в усадьбе Люблино запланированы праздничные мастер-классы. В арт-студии лектория парка ребята смогут своими руками создать милые сувениры и подарить их любимым мамам. С 11:00 до 13:00 пройдут занятия для старшей группы (подростки в возрасте от 14 лет) — наставники помогут ребятам сделать поздравительные открытки в технике скрапбукинга и с вложениями. А с 13:00 до 15:00 дети помладше (в возрасте от шести лет) смастерят трогательные поделки-украшения — броши и бусы. Предварительно нужно записаться.

С 11:00 до 13:00 в павильоне книгообмена на Фестивальной площади ландшафтного парка «Митино» проведут творческие программы для детей старше пяти лет и их родителей. В 11:00 начнется занятие «Мама и малыш в мире природы». Его участники узнают, какие «мамы» есть в дикой природе и как они заботятся о своем потомстве. На мастер-классе в 12:00 ребята изготовят поздравительную открытку с использованием природных материалов и фоторамку. Ее можно будет презентовать мамам по случаю праздника. Участие возможно по предварительной записи.

С 15:00 до 18:00 всех желающих приглашают посетить концертную программу в лектории ландшафтного парка «Митино». Для гостей мероприятия свои вокальные и хореографические номера исполнят лучшие творческие коллективы района. Вход свободный.

С 11:00 до 13:00 День матери отметят в парке «Ангарские пруды». В 11:00 в многофункциональной стеклянной беседке начнется урок по изобразительному искусству. Юные художники нарисуют подарок для любимой мамы. С 12:00 до 12:45 на сцене амфитеатра гостей будут ждать культурно-спортивные мероприятия и интерактивная развлекательная программа с конкурсами и подарками. Здесь выступят ученики детской музыкальной школы имени Г.Ф. Генделя. А в 12:45 гостей ждет подведение итогов и награждение участников конкурса детских рисунков «Моя любимая мамочка». До этого времени с выставкой работ можно будет познакомиться в беседке. Праздничная программа рассчитана на детей в возрасте от пяти лет и их мам.

С 12:00 до 13:00 креативная мастерская Slonopotam в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» устроит урок по акварели для семей. Каждый ребенок сможет развить художественные навыки и нарисовать в подарок для мамы или бабушки цветочный натюрморт. Взрослых тоже пригласят присоединиться к творческому процессу. Занятие пройдет в многофункциональном павильоне недалеко от Верхнего Красногвардейского пруда. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте старше шести лет. Чтобы попасть на него, нужно зарегистрироваться по телефону, указанному на сайте.

В выставочном павильоне «Арт-парк» в центральной части Измайловского парка с 12:00 до 16:00 можно будет создавать поздравительные открытки, слушать и читать стихи, посвященные мамам. Прозвучат известные произведения Сергея Есенина, Николая Некрасова и Ивана Бунина. Праздник понравится детям и взрослым. Вход свободный.

В центре творчества и досуга Бабушкинского парка с 12:00 до 15:00 мамы смогут принять участие в увлекательном квесте «ЗОЖ-маршрут». Им расскажут о важных правилах здорового образа жизни и способах борьбы со стрессом, раскроют секреты правильного питания. Кроме того, на мероприятии будет присутствовать нутрициолог, который проведет индивидуальные экспресс-консультации со всеми желающими. Предварительная запись не требуется.

С 13:00 до 14:30 в павильоне «Клуб развития и творчества» парка «Северное Тушино» пройдет занятие по рисованию гуашью. Участники мастер-класса создадут рисунок-открытку с трогательным сюжетом, в центре которого будут мама с малышом. Художник-педагог Евгения Климова расскажет об основах композиции в рисунке, научит правильно и удачно располагать персонажей, тоновые и цветовые пятна, объяснит, как сделать изображение целостным и гармоничным. Все материалы предоставляются.

В Воронцовском парке с 14:00 до 15:00 в рамках параллельной программы к выставке «Веер, мой спутник верный» и по случаю праздника пройдет мастер-класс «Веер для мамы». Ребята смогут воплотить в жизнь творческие идеи, сделать поделку из бумаги, украсить ее и подарить любимой маме. Приглашаются дети в возрасте от шести до 10 лет. Зарегистрироваться можно по телефону парка.

С 17:00 до 18:00 в парке «Ходынское поле» пройдет праздничный концерт «Этот мир не от солнца такой золотой…». В программе — номера в исполнении участников клубно-досуговых формирований парка: студии эстрадного вокала «Счастье», театральной студии, хореографической студии «В ритме танца», секции капоэйры. Кроме того, зрителей ждут яркие выступления приглашенных гостей. Место проведения — культурно-досуговый центр. Вход свободный.

А юных гостей сада имени Баумана приглашают принять участие в творческом занятии «Мама и я» в детском книжном магазине «Лавка Чижика». Под руководством мастера ребята создадут бумажную мини-книгу и наполнят ее самыми трогательными сюжетами в технике аппликации. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться. На занятии ждут ребят в возрасте от пяти лет.

Также в воскресенье в музыкальном салоне Парка Горького с 17:00 до 19:00 состоится концерт камерно-инструментальной музыки. В исполнении педагогов Школы современного фортепиано Гульнары Орлянской прозвучат произведения известных композиторов. Регистрация на сайте парка.

