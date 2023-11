Технологичность и ориентированность на горожан: как работает московская избирательная система

Source: MIL-OSI Russian Language News

Российской избирательной системе в этом году исполняется 30 лет. Представителей избирательных комиссий столицы поздравила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Благодаря вам миллионы москвичей определяют вектор развития города и участвуют в принятии принципиально важных для всей страны решений», — сказала она.

С 1993 года в столице прошло более 50 различных избирательных кампаний. Число горожан, которые могут голосовать на выборах, на сегодняшний день превышает 7,5 миллиона. В Москве работает 128 территориальных и свыше 2,2 тысячи участковых избирательных комиссий.

«За высокими стандартами избирательной системы столицы стоит труд 32 тысяч человек. Проведение выборов в одном из крупнейших мегаполисов мира — трудоемкая задача. Она требует профессионализма, серьезной организационной, нормативно-правовой и технической подготовки», — добавила Наталья Сергунина.

Технологичность и ориентированность на горожан делают московскую избирательную систему удобной и доступной всем жителям столицы. Яркий пример этому — дистанционное электронное голосование.

Кроме того, важную роль играют наличие видеонаблюдения на избирательных участках, работа общественных наблюдателей и широкое информирование горожан.

За 30 лет Мосгоризбирком проделал большую работу по усовершенствованию избирательной системы столицы и продолжит развивать это направление, заключила Наталья Сергунина.

