Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ приглашает на фестиваль личностного развития «Новый уровень». Он пройдет 26 ноября в павильоне «Арт. Техноград» по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 318. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

15 приглашенных экспертов поделятся с гостями секретами того, как сохранить продуктивность, бодрость духа, мотивацию, а также предотвратить чрезмерные стрессы и выгорание. Профессиональные психологи-консультанты и коучи помогут найти ответы на распространенные вопросы, связанные с темой ментального здоровья.

Фестиваль начнется с тренинга «Открытый диалог». Его участники узнают, как их чувства и эмоции влияют на отношения с другими людьми. Еще одно занятие на тему эффективного взаимодействия — «Как сохранять и восстанавливать ресурсы в коммуникации» — поможет повысить продуктивность общения. Слушатели разберутся, в каких случаях мы растрачиваем энергию, а в каких — восстанавливаем.

Тренинг «Повелитель времени» поможет освоить инструменты планирования и достижения целей. Эксперт продемонстрирует их эффективность в разных жизненных ситуациях.

Мастер-класс «Принятие решений с помощью эмоций» научит распознавать свои чувства и учитывать их при выборе вариантов действий. Определить приоритеты и наметить пути достижения целей можно будет на занятии «Колесо баланса». А на мастер-классе «Знакомьтесь — ваш личный Демон, или Какие грабли ваши?» гости узнают, как неосознанные мотивы и неудачные стратегии влияют на карьеру, бизнес и личную жизнь.

О выстраивании сбалансированного ритма расскажут на лекциях «Как легко и позитивно справляться с рутиной», «Смыслы в жизни и бизнесе» и «Гореть, но не выгорать: баланс и вовлеченность в личной жизни и бизнесе». Спикеры научат сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, сберегать и восстанавливать энергию, преодолевать хандру и апатию, управлять своей вовлеченностью.

Занятие «Как строить бизнес, развиваться профессионально и воспитывать детей одновременно» будет посвящено изучению инструментов эффективного распределения времени. Окунуться в мир самопознания можно будет на мастер-классе «Я есть: как услышать свои потребности и научиться давать поддержку себе».

Помимо лекционной программы, посетители смогут принять участие в играх, которые научат мечтать и строить планы, быть успешными в любимом деле, осознавать свои потребности, избавляться от негативных установок и многому другому.

В качестве приглашенных экспертов выступят Анна Кибальчич, психолог, предприниматель; Роман Семенец, бизнес-тренер, коуч, финансовый консультант; Людмила Бурлакова, коуч, семейный консультант; Мария Медведева, клинический психолог; Елена Дуранова, кандидат психологических наук, практикующий психотерапевт, бизнес-тренер; Юлия Штода, психолог, коуч; Лита Исаева, бизнес- и клинический психолог, коуч; Дарья Шульгина, бизнес-тренер, маркетолог, основатель агентства креативных инициатив, владелец центра детского развития; Екатерина Брынская, коуч, тренер по развитию личного потенциала; Светлана Шаталина, психолог-консультант, коуч; Анна Печикина, психолог, карьерный консультант, профориентолог; Диана Гладких, методолог, коуч, профориентолог для взрослых; Юлия Чиглинцева, психолог, коуч; Лалена Бакаева, социальный психолог; Наталья Ландау, карьерный коуч и консультант, член Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения.

В завершение фестиваля состоится розыгрыш призов от организаторов.

Фестиваль пройдет с 11:00 до 18:00. Сбор гостей с 10:30 до 11:00. Подробное расписание опубликовано на сайте. Количество мест на каждое мероприятие ограниченно. Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Он реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Комплекс «Техноград» — уникальная образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Центр развития карьеры является одним из направлений деятельности «Технограда». Его специалисты помогают в поиске профессий в соответствии с индивидуальными особенностями соискателей, в карьерном планировании и обучении. Подробнее о «Технограде» — на сайте проекта.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI