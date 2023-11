С начала осени в Москву поставили более 100 новых электробусов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала сентября в парк Мосгортранса поступило более 100 электробусов отечественного производства, которые уже начали курсировать на девяти маршрутах. Всего в городе работает более 1300 экологичных машин.

«Москва — лидер по развитию и использованию электротранспорта в Европе, город № 1 по количеству электробусов. В этом году мы получили почти 300 современных машин от “КамАЗа”, а всего до конца 2024 года поступит 1200 единиц экологичной техники. Транспорт российского производства повышает комфорт и безопасность поездок, снижает влияние на окружающую среду. Сегодня электробусы обслуживают более 100 маршрутов в столице. Мы продолжим развивать городской электротранспорт, как поручил Сергей Собянин», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Технику привозят на Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод, где ее собирают, проводят испытания, устанавливают батареи, электрику, валидаторы для оплаты проезда, разъемы для зарядки мобильных устройств, сиденья, поручни, медиаэкраны и другое необходимое оборудование.

Москва стала первым городом в России, в котором начали строить современные электробусные парки. Сегодня в столице уже два новых дома для электробусов: парк «Красная Пахра» в ТиНАО рассчитан на 500 машин, «Митино» в СЗАО — на 300 электробусов. До конца года планируется открытие парка «Салтыковка» на востоке города.

