Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Студент Гуманитарного института НГУ Антон Зоркальцев выпустил дебютную книгу стихов «Жест освобождения». Книга издана на средства гранта министерства культуры Новосибирской области.

20-летний Антон изучает фундаментальную и прикладную лингвистику на четвертом курсе Гуманитарного института НГУ. Занимается в литстудии «Лифт» при городском отделении Совета молодых литераторов Союза писателей России (руководитель Кристина Кармалита). Публиковался в журналах «Сибирь», «Первоцвет», «Азъ-Арт».

— Книга «Жест освобождения» издана на грант Министерства культуры Новосибирской области при поддержке Совета молодых литераторов. В эту книгу вошли тексты, написанные с 2022 по 2023 год, в период моего девятнадцатилетия. Большей частью это зарисовки из поездок и путешествий, не обошлось и без легкого юмора, и без любовной лирики; это определённая веха на моём творческом пути. Сборник вышел небольшим тиражом в 100 экземпляров, из них половина разошлась по библиотекам страны и области, где его и можно найти. Также несколько экземпляров я отдал книжному магазину «Сибирь на страницах», за что им искренне благодарен. Книгу можно почитать и в электронном варианте, — рассказывает Антон.

В 2021 году Антон Зоркальцев стал лауреатом национальной литературной премии в номинации «Поэзия»

Статья подготовлена с использованием материалов издания «Навигатор».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI