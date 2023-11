Студенты НГУ представят свои проекты на Экспертной трубе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Цель мероприятия — в преддверии финальных защит понять сильные и слабые стороны проектов участников и узнать мнение действующих предпринимателей и экспертов из разных областей по поводу релевантности предложенных студентами бизнес-идей.

Экспертная труба — одно из ключевых мероприятий любой акселерационной программы. Это отличная возможность для начинающих стартаперов проверить свои проекты на жизнеспособность, опираясь на опыт экспертов и действующих предпринимателей. Как это устроено? Организаторы .catalyst собирают в качестве экспертов успешных предпринимателей, представителей институтов развития, бизнес-ангелов и предоставляют возможность в формате карусели познакомиться им со студенческими проектами и командами. Время рассчитано таким образом, чтобы каждая команда могла получить обратную связь от всех экспертов.

В этом сезоне .catalyst в качестве экспертов выступят специалисты Фонда «Технопарк Новосибирского Академгородка», Новосибирского областного инновационного фонда, директор Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ Александр Квашнин, представители частной инвестиционной компании Kama Flow (Павел Охонин), компаний «Утокс» (Андрей Загоруйко), «Епишин Автоматика» (Илья Епишин), «Сток-метр» (Денис Бондаренко), «Нейроламбер» (Илья Владыко) и др.

Мария Галямова, руководитель Стартап-студии НГУ:

— За два часа участия в ‎Экспертной трубе можно получить столько же пользы, сколько от половины акселерационной программы. Конечно, если подойти к этому процессу осознанно. А именно: доходчиво и лаконично представить свой проект эксперту и донести всю его ценность и уникальность. Если у ребят получится «влюбить» эксперта в свою идею, то можно рассчитывать на поддержку экспертов: от доброго совета или профессиональной консультации до выделения ресурсов и даже партнёрства. Такой шанс точно нельзя упустить!

После Экспертной трубы у участников .catalyst начнётся интенсивная подготовка к Демо-дню. 15 декабря студенты представят свои наработки перед экспертным жюри. Команды, которые на финальных защитах впечатлят экспертное жюри больше остальных, смогут представить свой проект на Startup Lynch 17 декабря, где поборются за денежный призовой фонд на развитие проекта.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI