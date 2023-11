Стартовал VIII сезон олимпиады Petropolitan Science (Re)Search | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Новости

Санкт‑Петербургский государственный университет открыл регистрацию для участия в отборочном этапе открытой международной олимпиады среди студентов и молодых специалистов Petropolitan Science (Re)Search 2023/24 учебного года.

Petropolitan Science (Re)Search — это интеллектуальное соревнование, в рамках которого студенты, аспиранты или выпускники вузов могут раскрыть свои исследовательские и творческие способности, усовершенствовать навыки публичных выступлений. В 2023/24 учебном году для участия доступно 17 направлений практически из всех областей знаний: физико‑математические, компьютерные, информационные науки, естественные науки, науки об обществе, гуманитарные науки, искусство и культура. Зарегистрироваться и принять участие в отборочном этапе можно до 26 февраля 2024 года в заочном формате. Заключительный этап олимпиады пройдет в апреле 2024 года очно с применением дистанционных технологий. Победители и призеры олимпиады будут иметь возможность получить преимущества при поступлении на программы магистратуры и аспирантуры (до 100 дополнительных баллов в качестве индивидуальных достижений), памятные подарки, а те дипломанты, которые поступят на обучение в образовательные организации высшего образования, научные организации на первый курс по программам магистратуры в 2024 году, смогут стать кандидатами на получение грантов президента Российской Федерации и получать 20 000 рублей ежемесячно.

