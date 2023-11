Сорок одна работа выпускников СПбГАСУ отмечена на международном смотре-конкурсе лучших ВКР

Source: MIL-OSI Russian Language News

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Церемония награждения специальными дипломами на фестивале «Зодчество»

СПбГАСУ с успехом принял участие в ХХХII Международном смотре-конкуре лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству.

Смотр-конкурс проводится ежегодно Межрегиональной общественной организацией содействия архитектурному образованию (МООСАО). В этом году его участниками стали более 50 вузов. Состязание проходило в гибридном формате с сентября по ноябрь. Заключительный этап состоялся в Москве и проводился параллельно с ХХХI Международным фестивалем «Зодчество», став одной из его независимых площадок.

Дипломы первой степени этого престижного конкурса для выпускников архитектурных факультетов в России и за рубежом завоевала 41 работа СПбГАСУ.

Дипломы второй степени получили три работы.

Проекты наших выпускников также отмечены дипломами Московского архитектурного института (Государственной академии) (шесть дипломов), Союза реставраторов России (четыре диплома), Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (НК ИКОМОС, три диплома), Союза архитекторов России (два диплома), Российской академии архитектуры и строительных наук (один диплом), Союза архитекторов Азербайджана (один диплом), Союза московских архитекторов (один диплом), Свердловского отделения Союза архитекторов России (один диплом), Приморского краевого отделения Союза архитекторов России (один диплом). Кроме того, один из проектов удостоился Премия Лазаря Хидекеля.

Мария Некрасова, лауреат диплома МООСАО первой степени и диплома Союза реставраторов России, и Надежда Акулова

13 преподавателей нашего университета выступили в качестве экспертов конкурса. Доцент кафедры архитектурного и градостроительного наследия Надежда Акулова стала председателем конкурсной комиссии по направлению «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия». Доцент кафедры архитектурного проектирования Фёдор Перов возглавил направление «Общественные здания. Многофункциональные комплексы».

Надежда Акулова вошла в число организаторов очной части состязания. Вместе с профессором Сергеем Семенцовым преподаватель участвовала в заседании Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки по направлению «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия».

В рамках мероприятия состоялся Международный конкурс научной и учебно-методической литературы по архитектуре, дизайну и искусству, на котором в номинации «Монография (архитектура)» диплом первой степени получила работа декана архитектурного факультета СПбГАСУ Екатерины Возняк «Архитектурные детали фасадов Санкт-Петербурга. XVIII век». В номинации «Учебное пособие (архитектура)» диплома второй степени удостоились работы доцента кафедры архитектурного проектирования Владлена Лявданского «Введение в профессиональную деятельность. Зарубежный опыт архитектурной практики» и «Введение в профессиональную деятельность. Процедуры приобретения услуг архитекторов. Международный опыт». Диплом первой степени в этой же номинации получила работа «Моделирование в ArchiCAD. Часть 1» доцента кафедры информатики Константина Шумилова и доцента кафедры начертательной геометрии и инженерной графики Юлианы Гурьевой. В номинации «Учебное пособие (дизайн архитектурной среды)» диплом второй степени получило пособие «Рабочее проектирование интерьера» доцентов кафедры дизайна архитектурной среды Дениса Романова и Ксении Яковлевой.

По мнению заведующей кафедрой дизайна архитектурной среды Марии Гранстрем, конкурс подтвердил высокую конкурентоспособность СПбГАСУ среди архитектурных вузов постсоветского пространства. «Было много сильных работ, поэтому особенно приятно получить высокие награды», – отметила она.

