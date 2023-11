Собянин принял решение о предоставлении льгот издательству учебной литературы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Правительство Москвы присвоило статус якорного резидента технопарка «Красный пролетарий» издательству «Просвещение-Союз». В соответствии с городским законодательством ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет Москвы, для этой компании снижена до 13,5 процента вместо стандартных 17. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Созданное в 2020 году издательство «Просвещение-Союз» специализируется на выпуске учебно-методической и развивающей литературы для учащихся начальной школы и дошкольников.

Кроме того, компания консультирует педагогов и руководителей образовательных учреждений, участвует в разных образовательных проектах и программах в рамках сотрудничества с учебными заведениями, правительственными организациями и некоммерческими учреждениями.

Важным направлением развития издательства «Просвещение-Союз» является разработка и производство образовательных игр. Один из проектов, «Игротека», помогает детям интерактивно учиться и тем самым повышает интерес и мотивацию к изучению истории, географии, а также природы, архитектуры и других направлений. Кроме того, он способствует развитию социально-коммуникативных навыков, развивает память, мышление, креативность и повышает общую эрудицию.

Площадь занимаемых компанией помещений в технопарке «Красный пролетарий» составляет 604,4 квадратного метра. В издательстве «Просвещение-Союз» работают 111 человек.

Технопарк «Красный пролетарий», резидентом которого является издательство, расположен в Тверском районе по адресу: Краснопролетарская улица, дом 16, строение 3. Его специализация — полиграфическая деятельность, издание учебной и научной литературы, а также разработка программного обеспечения в сфере образования.

Для технопарка «Красный пролетарий» это уже второй якорный резидент, который специализируется на издательской деятельности. В 2022 году такой статус был присвоен АО «Издательство “Просвещение”».

Сейчас в Москве 54 технопарка, в том числе восемь инвестиционных приоритетных проектов по созданию технопарков. На этих площадках работает более 2,3 тысячи компаний, 19 из которых имеют статус якорного резидента технопарка, здесь появилось свыше 73,7 тысячи рабочих мест. Статус технопарка позволяет получать льготы по налогу на прибыль, землю и имущество, а также снизить ставку арендной платы за землю. Применение этих льгот дает возможность технопаркам уменьшать налоговую нагрузку по региональным налогам до 25 процентов.

Резиденты технопарков могут получить гранты на оснащение оборудованием на сумму до 30 миллионов рублей в год. Для управляющих компаний предусмотрена возможность получения субсидий на приобретение оборудования и развитие имущественного комплекса, технологическое присоединение к инженерным коммуникациям, а также на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей и процентов по кредитам.

С 2016 года объем инвестиций в развитие московских технопарков составил примерно 84,9 миллиарда рублей. На один рубль налоговых льгот приходится более 9,4 рубля частных инвестиций.

