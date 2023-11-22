Снег, гололед и метель: в Москве ухудшится погода

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В четверг, 23 ноября, во второй половине дня в столице ухудшится погода. По прогнозу синоптиков, ожидается снег, метель, на дорогах возможна гололедица. Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду.

Жителей просят быть предельно внимательными и осторожными. Из-за плохой видимости водителям лучше избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. В таких погодных условиях возможны затруднения движения и рост числа аварийных ситуаций на дорогах. Пешеходам рекомендуют надевать удобную нескользящую обувь на ребристой подошве.

Во время сильного ветра не рекомендуется парковать машины и укрываться от непогоды рядом с линиями электропередачи, деревьями и шаткими конструкциями.

В чрезвычайной ситуации нужно звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

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