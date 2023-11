Снегосплавные пункты начали работать в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице начали работать снегосплавные пункты. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили для работы в осенне-зимний период 56 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Все сооружения соответствуют современным требованиям безопасности, не наносят вред окружающей среде», — рассказал Петр Бирюков.

В подготовительный период специалисты проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции снегосплавов. Городские службы протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом. Провели ремонт сепараторов-дробилок, решеток перекрытия, металлических балок, обрамления снегосплавных камер и песколовок.

Принцип действия снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами — дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

