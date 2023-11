Сергей Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Часть бывшей производственной зоны Грайвороново реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Он этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Полузаброшенная и малоиспользуемая территория превратится в комфортное городское пространство. На участке площадью 3,57 гектара построим современное жилье и хоккейный центр», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Всего здесь можно будет построить около 50 тысяч квадратных метров недвижимости.

Сейчас в столице реорганизуют 50 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий общей площадью около 692 гектаров. В результате реализации проектов будет построено примерно 13 миллионов квадратных метров недвижимости и создано более 136 тысяч рабочих мест.

