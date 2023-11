Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Тютчевская»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Строительство первой очереди новой Троицкой линии метро выходит на финишную прямую. Об этом рассказал Сергей Собянин во время посещения будущей станции «Тютчевская».

«Сегодня историческое событие для этой ветки. Все тоннели пройдены. На станциях идут строительно-монтажные и отделочные работы. “Тютчевская” готова уже на 80 процентов — основные конструкции построены, сейчас ведется устройство верхнего строения пути», — написан Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Троицкая линия пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) ЗИЛ до города Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. Дополнительную линию метро также получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту.

Рядом со строящимися станциями проживают более полутора миллионов человек, свыше 850 тысяч — в пешей доступности от них. Благодаря строительству недвижимости число жителей здесь будет расти. Кроме того, открытие метро стимулирует создание десятков тысяч новых рабочих мест.

Новая ветка снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской, а также на Бутовскую линию и позволит сократить интенсивность движения транспорта по прилегающим улицам. Это, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию. В частности, Сокольническая ветка разгрузится до 20 процентов, а Калужско-Рижская и Бутовская — до 15 процентов. На Калужском шоссе и Ленинском проспекте станет до пяти процентов свободнее.

В перспективе благодаря Троицкой линии существенно улучшится транспортная доступность поселения Краснопахорского и расположенных в нем важных городских объектов, среди которых крупнейший в Европе электробусный парк, завод по изготовлению тяговых аккумуляторов и центр технического обслуживания городского и коммерческого транспорта ПАО «КамАЗ».

Ветка длиной 43 километра с 17 станциями станет одной из самых протяженных в московском метро и самым большой за МКАД. «ЗИЛ» и «Крымская» будут пересадочными на одноименные станции МЦК. С «Новаторской» можно будет пересесть на Большую кольцевую линию (БКЛ), а с «Академической» — на Калужско-Рижскую. На «Коммунарке» организуют пересадочный узел с Сокольнической линией. В перспективе появится пересадка с «ЗИЛа» на Бирюлевскую линию.

Прогнозируемый пассажиропоток линии на вход — более 300 тысяч человек в день, а на пересадку с МЦК и других линий метро — почти 230 тысяч пассажиров в день.

Сейчас идет строительство первой очереди участков Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» общей протяженностью 26 километров с 11 станциями. В их числе «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская», «Коммунарка».

Для второй очереди линии от станции «Коммунарка» до Троицка ведется разработка проектной документации.

Будущую линию строят по традиционной для Московского метрополитена технологии с устройством двух однопутных тоннелей диаметром шесть метров. На сегодня полностью пройдены перегонные тоннели от «Академической» до «Коммунарки». Их сооружают на участке «Академическая» — «ЗИЛ». В конце 2023 года планируют достроить все тоннели.

Завершение основных работ первой очереди на Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» запланировано на 2024 год. На этом участке будут ходить до 36 пар поездов в час с интервалами до полутора минут.

В первые годы эксплуатации обслуживать поезда новой линии будет электродепо «Столбово». На период с 2028-го по 2029-й запланировано завершение строительства электродепо «Троицкое» («Летово»).

Станция «Тютчевская»

Строящаяся станция «Тютчевская» Троицкой линии метро расположена в поселении Мосрентген (ТиНАО) вдоль 42-го километра МКАД с внешней стороны. Она имеет один наземный вестибюль и эвакуационный выход.

Ее открытие улучшит транспортную доступность поселения Мосрентеген и части района Теплый Стан, где проживают 154 тысячи человек, а также одного из крупнейших торговых кварталов Москвы, находящегося по другую сторону Калужского шоссе. Благодаря тому, что часть посетителей торговых центров будет пользоваться метро, значительно снизится нагрузка на расположенные рядом участки МКАД, Калужского шоссе и Профсоюзной улицы.

Москвичи, проживающие недалеко от новой станции, смогут экономить на поездках по городу до 50 минут в день. Например, путь до пересадки на БКЛ станет в три раза быстрее. Пассажиры смогут доехать до «Новаторской» и перейти на одноименную станцию БКЛ за 10 минут вместо 30. До МЦК можно будет добраться в два раза быстрее: дорога сократится с 40 минут до 20.

Ожидается, что по будням станцией будут пользоваться 10,4 тысячи человек, а в 2029 году, когда Троицкая линия откроется полностью, количество пассажиров вырастет до 15,6 тысячи в день. Благодаря открытию «Тютчевской» нагрузка на станцию «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии снизится до семи процентов.

«Тютчевская» — это колонная трехпролетная станция мелкого заложения с одной островной платформой и одним наземным вестибюлем. Шаг колонн составляет 6,6 на 6,6 метра, длина платформы — 163 метра, ширина — 12 метров, а высота — более пяти метров.

Для создания яркого индивидуального образа станционного комплекса выбрали современную эстетику экспрессионизма с использованием динамичных форм, наклонных линий и плоскостей, контрастным противопоставлением поверхностей из стекла и металла поверхностям из природного камня. Одним из главных украшений станции станут панели со строками из стихотворений Федора Тютчева.

Станцию «Тютчевская» украсят панели со строками из произведений поэта

Колонны из монолитного железобетона отделают панелями из прозрачного триплекса, слегка тонированного в дымчато-серый цвет. За прозрачной облицовкой разместят стальные трубы, внутри которых проложат силовые кабели. Пол сделают из черного габбро, уложенного по диагонали. Стены также будут пересекать наклонные линии. Светлые шлифованные алюминиевые сотовые панели, на которых разместят строки из стихотворений, будут чередоваться с оцинкованными темными. На уровне окон вагонов разместят информационные панели с названием станции.

Потолок будет подвесным. Его выполнят из алюминиевых сотовых панелей и декоративных реечных ламелей. Между панелями установят линейные светильники. Вестибюль облицуют плитами из светло-серого доломита, а вход и выход накроют козырьком, который будет защищать пассажиров от осадков.

Основные конструкции станции уже готовы, сейчас завершается обратная засыпка, ведутся устройство верхнего строения путей, монтаж кабельной продукции, архитектурно-отделочные работы. Строительная готовность «Тютчевской» составляет 80 процентов.

«Все конструктивы закончили уже на 100 процентов, обратная засыпка — 96 процентов, архитектурно-отделочные работы — 67 процентов, верхнее строение пути — 66 процентов и инженерия — 29 процентов готовность», — уточнил генеральный директор АО «Управление развития строительных технологий» Сергей Григоркевич.

Как и все новые станции, «Тютчевская» строится с учетом максимального комфорта для пассажиров. Здесь будут установлены турникеты с функцией оплаты проезда банковской картой и по биометрии, автоматы по продаже билетов и понятная навигация в едином стиле.

Итоги реализации программы строительства Московского метрополитена

С 2011 года Правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию 236 километров линий, 114 станций, четырех дополнительных вестибюлей, 11 электродепо Московского метрополитена и МЦК.

Протяженность линий метро в Москве за последние 12 лет выросла в 1,7 разаБолее 235 километров линий и 114 станций: как развивалось столичное метро с 2011 года

Кроме того, совместно с ОАО «РЖД» введены в эксплуатацию линии четырех Московских центральных диаметров — это 303 километра путей и 136 станций.

Новые линии и станции Московского метро, МЦК, МЦД

Люблинско-Дмитровская линия:

— участок от станции «Марьино» до станции «Зябликово» (три станции);

— участок от станции «Марьина Роща» до станции «Физтех» (девять станций);

— второй выход (вестибюль) станции «Марьина Роща»;

— второй вестибюль станции «Петровско-Разумовская»;

— второй вестибюль станции «Окружная».

Калининская и Солнцевская линии:

— участок от станции «Новогиреево» до станции «Новокосино» (одна станция);

— участок от станции «Деловой центр» до станции «Аэропорт Внуково» (14 станций).

Замоскворецкая линия:

— участок от станции «Красногвардейская» до станции «Алма-Атинская» (одна станция);

— станция «Технопарк»;

— участок от станции «Речной вокзал» до станции «Ховрино» (две станции).

Арбатско-Покровская линия:

— участок от станции «Митино» до станции «Пятницкое шоссе» (одна станция).

Таганско-Краснопресненская линия:

— участок от станции «Выхино» до станции «Котельники» (три станции);

— станция «Спартак».

Бутовская линия:

— участок от станции «Улица Старокачаловская» до станции «Битцевский парк» (две станции).

Сокольническая линия:

— участок от станции «Юго-Западная» до станции «Коммунарка» (семь станций).

Филевская линия:

— второй вестибюль станции «Международная».

Кроме того, открыты семь станций Некрасовской линии, Большая кольцевая линия (31 станция), Московское центральное кольцо (31 станция). На четырех Московских центральных диаметрах работают 136 станций, 53 из которых пересадочные на линии метро, МЦК и МЦД. Построены или реконструированы электродепо «Митино», «Братеево», «Печатники», «Выхино», «Планерное», «Нижегородское», «Лихоборы», «Солнцево», «Владыкино», «Руднево» и «Сокол».

