Сезон образовательных программ Политеха 2023 в детских центрах завершён

17 ноября 2023 года завершилась образовательная программа Политеха во всероссийском детском центре «Смена». Вместе с ней подошел к концу сезон программ, которые вуз организовывал в самых знаменитых детских лагерях. В этом году около 280 детей прошли конкурсный отбор и получили бесплатную путевку от СПбПУ в четыре всероссийских детских центра (ВДЦ). Три из них находятся в Краснодарском крае, на побережье Черного моря — это легендарные «Артек», «Орленок» и «Смена». ВДЦ «Океан» расположен на берегу Японского моря, недалеко от Владивостока.

Мы впервые организовали 11 образовательных смен в самых знаменитых детских лагерях России. Такой прорыв в области взаимодействия с ВДЦ важен для нас, так как мы постоянно находимся в поиске талантливых ребят. Наша цель — профориентация школьников, чтобы они выбирали с умом будущую профессию. Образовательные программы Политеха нацелены на то, чтобы участники могли попробовать себя в профессиональной области и определиться — интересно ли им продолжить обучение в стенах нашего университета , — рассказал ведущий специалист Центра по работе с абитуриентами Максим Безбородов.

Темы программ были из самых разных научных сфер: биология и генетика, логистика и менеджмент, IT и искусственный интеллект. Все образовательные модули разработаны преподавателями университета. Подробнее о них можно прочитать здесь .

А мы делимся отзывами ребят и преподавателей, которые в течение всего года фиксировали впечатления о сменах.

Участник программы «Умный город 4.0: искусственный интеллект для беспилотного автомобиля» Егор Смирнов: Эмоции прекрасные: множество увлекательных программ не дали заскучать. Впечатления от Политеха на высоте! Мы научились программировать на Xacro. Я думал, что 3D-моделирование — это что-то невыносимо сложное, но преподаватель всё так чётко и ясно объяснил, что ничего уже не казалось невозможным .

Преподаватели программы — ассистент Высшей школы интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий Георгий Васильянов и инженер Лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» Института компьютерных наук и технологий Эдуард Джужуев.

Участница программы «Генетическая биоинженерия: базовые методы работы с нуклеиновыми кислотами» Яна Климова из Новокузнецка: Это направление я выбрала, так как хочу связать жизнь с медициной. На теоретических занятиях я поняла, как выделять ДНК из клеток растений, сейчас практикуюсь, думаю, что все получится .

Программа разработана преподавателями Высшей школы биомедицинских систем и технологий Института биомедицинских систем и биотехнологий Денисом Богомазом и Иваном Суховым, а также студентом института Даниилом Храмовым.

Участница модуля «Логистика и управление цепями поставок в концепции бережливого производства» Анастасия Моисеева из поселка Малокубанский Краснодарского края: Мы первые в “Смене”, кто занимается логистикой и цепями поставок, а новичкам везет. Хотя тут дело даже не в везении, а в точных расчетах. Это очень интересно, хотя и очень сложно. Мы ищем поставщиков с подходящими ценами и сроками поставок. Это настоящие компании в России и за рубежом, и мы с каждой минутой приближаем наш проект к реальности. Точка невозврата пройдена. Это наш проект, и мы хотим, чтобы он увидел жизнь .

Руководитель программы: старший преподаватель Высшей школы производственного менеджмента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Егор Темиргалиев.

Основной задачей, стоящей перед руководством производственного предприятия, является максимально эффективное использование имеющихся в его распоряжении производственных, людских и финансовых ресурсов. Поэтому комплексный подход в разработке продукта, начиная с обсуждения требования заказчика и до получения готового изделия, позволяет обучающимся в интерактивной форме познакомиться с основными отделами завода и узнать комплексную работу производства , — рассказала ассистент Высшей школы машиностроения Института машиностроения, материалов и транспорта Ангелина Стрельникова, преподаватель образовательной программы «Волшебный завод: планирование производства на примере изготовления автомобиля».

Реализуя данную программу, мы старались применять различные передовые и инновационные образовательные технологии. Мы использовали современное экспресс-оборудование: анализаторы жидких сред, портативные рефрактометры и pH-метры, которые предназначены для проведения комплексных физико-химических исследований изучаемых объектов в рамках нашей программы с учетом нестандартных условий ее реализации , — поделилась доцент Института биомедицинских систем и биотехнологий Илона Панкина, один из руководителей программы «Комплексное использование аквакультур: современные вызовы». Илона Анатольевна проводила занятия по образовательному модулю в паре с доцентом ИБСиБ Юлией Смятской.

В следующем году Политех также планирует организацию образовательных программ во всероссийских образовательных центрах. Подробнее о направлениях и датах смен сообщим в социальных сетях и на сайте Политеха .

