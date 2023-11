«Роснефть», сервис RUSSPASS и Агентство развития туризма Тульской области реализуют совместный проект

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть», сервис бронирования путешествий RUSSPASS и Агентство развития туризма Тульской области объявили о запуске пилотного проекта «Путешествуй в Тулу с Роснефтью» в рамках международной выставки-форума «Россия». Новый проект был анонсирован в павильоне Компании в ходе специального мероприятия, на котором обсуждались пути развития внутреннего туризма и популяризация путешествий на автомобиле.

Успешное взаимодействие НК «Роснефть» и Мостуризма по стимулированию туристического потока в столицу приобрело региональный масштаб и теперь данный опыт будет использован для Тульской области. Клиенты сети АЗС «Роснефть», зарегистрированные в программе лояльности «Семейная команда», смогут получить уникальные условия от сервиса бронирования RUSSPASS на проживание и посещение культурных достопримечательностей оружейной столицы России.

Также на мероприятии сообщили о размещении маршрутов путешествий по Тульской области на информационно-сервисной платформе «Горизонты России: Поехали с нами!», которая разработана «Роснефтью». Сервис позволяет автотуристам выбрать и спланировать поездку по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти». У проекта «Горизонты России» есть ряд ключевых отличий – благодаря уникальному навигационному функционалу, все интересные локации становятся остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и изменять в любой момент путешествия.

«Роснефть», обладая крупнейшей сетью АЗС в России, выступает амбассадором развития внутреннего автотуризма. Компания реализует целый ряд мероприятий, нацеленных на создание наиболее комфортных условий для автопутешественников.

В начале октября 2023 года «Роснефть» и Агентство развития туризма Тульской области провели презентацию региональных автомобильных маршрутов. Проект предполагает выбор путешественниками из 3 различных маршрутов, длительность которых составляет до 2 дней. Туристам предлагается посетить Тульский Кремль, обновленную Казанскую набережную, Музейный квартал и Ясную Поляну, а также увидеть инопланетные пейзажи Кондуков, живописный Богородицк или легендарное Куликово поле.

Благодаря специально проработанной навигации автомаршрутов туристы могут рационально использовать время в путешествии и посетить основные достопримечательности, прочувствовать атмосферу региона.

В Тульской области розничная сеть «Роснефть» представлена 40 заправочными станциями. Здесь туристы могут заправить автомобиль гарантированно качественным топливом, комфортно отдохнуть в кафе и приобрести необходимые в дороге товары.

Компания активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего автотуризма и уже реализует ряд региональных проектов в субъектах РФ, таких как Архангельск, Воронеж, Ульяновск.

