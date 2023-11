«Роснефть» автоматизирует лабораторные исследования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты научного института «Роснефти» в Тюмени усовершенствовали корпоративную информационную систему «РН-Лаб», разработанную для автоматизации лабораторных исследований керна и пластовых флюидов. Благодаря новым функциям «РН-Лаб» проводит описание осадочных горных пород и распознает на фотографиях различные объекты, например, ископаемые остатки живых организмов. Результаты исследований сохраняются информационной системой для последующего обучения компьютера автоматическому описанию керна.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных технологических подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Информационная система «РН-Лаб» представляет собой цифровой двойник лаборатории, который за счет автоматизации рутинных операций сокращает трудозатраты и повышает эффективность лабораторных исследований на 3-5%. Её программные модули содержат полную информацию о процессах изучения керна и пластовых флюидов. На сегодняшний день разработано 8 модулей: «Управление исследованиями», «Планирование», «Менеджмент качества», «Керн», «Флюиды», «Оборудование», «Полноразмерный керн» и «Литология». Внедрение «РН-Лаб» значительно снизило трудозатраты на лабораторные исследования, например, при изучении полноразмерного керна этот показатель достиг 25%.

