Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Обратиться к психологу значит признать свою слабость. Лучше я справлюсь сам или спрошу совет у друга. Так размышляет большинство людей. Но специалист может быть полезен не только в критической ситуации — более того, он поможет ее предотвратить. Ко Дню психолога, который отмечается 22 ноября, корреспондент mos.ru побеседовал со специалистами Московской службы психологической помощи населению.

Рассказываем, почему излить душу близким — не всегда хорошая идея, можно ли позвонить на телефон неотложной психологической помощи, казалось бы, с несущественной проблемой, кому обращаться к психологу важнее — мужчинам или женщинам и что делать, если идти на прием страшно или стыдно.

Почему к психологии относятся с предубеждением

Проконсультироваться с квалифицированным специалистом в столице можно бесплатно. Московская служба психологической помощи населению проводит очные и онлайн-консультации, личностную диагностику, курс психологической реабилитации, арт-терапевтические семинары, практические занятия и вебинары. Телефон неотложной психологической помощи работает круглосуточно. Но, несмотря на все это, большинство людей до сих пор относится к психологической помощи с недоверием.

Одни считают, что она предназначена для страдающих психическими расстройствами. Вторые полагают, что психология не приносит практической пользы. Третьи стыдятся открыться чужому человеку и предпочитают изливать душу друзьям.

Телефон неотложной психологической помощи (051) был создан для экстренных вопросов. Но из этого не следует, что позвонить по этому номеру можно только в отчаянии — из-за потери близкого, при панических атаках и затяжной депрессии. По словам заведующей этим филиалом службы Любови Терневской, сотрудники побеседуют со всеми желающими.

«Нас порой спрашивают: “Ничего, что мой вопрос несрочный, я не стою на крыше?” Мы отвечаем: “Отлично, что вы звоните не в критическом состоянии”. А вообще, люди привыкли считать, что справятся сами или посоветуются с другом. Но нужно понимать, что друг даст совет, исходя из своего опыта и картины мира. Слушая его, мы становимся зависимыми от чужой логики. Рано или поздно придется вернуться в исходную точку и начать думать самому. Психолог же старается раскрыть клиента, узнать его желания, проработать убеждения и страхи, которые ему мешают», — отмечает специалист.

Есть и другой распространенный метод бегства от проблем. Чтобы не думать «обо всяких пустяках», люди злоупотребляют алкоголем, ударяются в спорт или трудоголизм. В итоге на прием приходят, когда проблема обросла негативными последствиями или случился стресс.

Со временем проблемы превращаются во внутренний груз, утверждает Наталья Болдырева, начальник отдела интегративных психологических практик службы. «И тогда даже лучшие события в жизни мы рассматриваем через призму этого груза. Кроме того, на проблему наслаивается череда повседневных неурядиц. Все это копится и приводит к эмоциональному взрыву, который сказывается и на семье, и на работе», — подчеркивает психолог.

Где же пролегает красная черта? Как понять, что пора к психологу? Нарушения сна, изменение пищевых привычек, отсутствие чувства радости и удовлетворенности — все это тревожные сигналы. И не стоит стесняться того, что понадобилась помощь.

«Наоборот, на то, чтобы заглянуть внутрь себя, нужна сила воли. Это не слабость, а смелость. Психотерапия желательна для каждого. Получая поддержку, мы становимся более осведомленными о том, что с нами происходит, какие мы на самом деле, как выстроить гармоничные отношения с самим собой и с миром. Это профилактика критических состояний», — подчеркивает Наталья Болдырева.

От повышения самооценки до здоровых отношений

Наиболее грамотным подходом будет обращение к психологу до того, как внутренний дисбаланс заявил о себе. Это как с медициной: лучше обследоваться раз в год, чем потом лечить запущенное заболевание. Специалист поможет, если есть желание избавиться от вредных привычек, урегулировать конфликт с близким человеком, проработать чувство одиночества, преодолеть личностные и возрастные кризисы, развить эмпатию, эмоциональный интеллект, критическое мышление и творческий потенциал, улучшить коммуникативные навыки, определиться с целью в жизни, найти мотивацию.

«Много обращений посвящено низкой самооценке. Людям хочется верить себе, опираться на себя и не быть зависимыми от мнения окружающих. Другие вопросы связаны с созданием пары: что делать, если нет партнера, и как сформировать здоровые отношения. Если клиент переживает расставание, ему необходимо помочь извлечь опыт и искать новые отношения», — приводит примеры Наталья Болдырева.

Все люди разные, и подход к каждому должен быть индивидуальным. Для кого-то определенное действие станет одной из ступеней, для другого — победной точкой. Например, одна клиентка Натальи Болдыревой почти не выходила из дома: внешний мир казался ей неуютным. Но она преодолела внутренние барьеры, начала работать и учиться, завела отношения. Другой клиент был растерян из-за того, что достиг, чего хотел, но чувствовал, что в его жизни не хватает чего-то ценного. Ему помогли нащупать новое направление развития.

Пары долго копят обиды, а к психологу записываются тогда, когда уже ни у кого из партнеров не осталось сил работать над отношениями. Поэтому кабинет специалиста лучше посетить при возникновении первых неразрешенных конфликтов.

А среди детских тем самая востребованная — воспитание подростков. Родители и формулируют проблему одинаково: «Мне подменили ребенка». Психологи объясняют, что ребенок действительно меняется и протестует против того, что его воспринимают как маленького. Надо сохранять авторитет, но строить его на принятии и договоренностях, а не на системе приказаний. Кроме того, необходимо предоставить подростку доступную ему зону самостоятельности.

Сейчас в службе психологической помощи активная пора. Осенью из-за холодной погоды и недостатка солнца настроение у людей ухудшается, усиливаются тревоги. Эксперты напоминают, что в сезонную хандру нельзя забывать о базовых потребностях организма: высыпаться, вовремя принимать пищу, соблюдать питьевой режим. Также желательно баловать себя. Купить пару теплых ботинок, подарить себе букет цветов, выпить ароматный кофе по дороге на работу — и хорошее настроение обеспечено.

Вызволить эмоции из клетки

Если человек боится раскрыться перед незнакомцем, то звонок по телефону неотложной психологической помощи поможет ему сделать первый шаг, считает Любовь Терневская.

«По телефону можно задавать вопросы анонимно. К тому же клиент понимает, что, если ему не понравится, он в любой момент положит трубку. Очно уйти сложнее — неудобно. Новичкам мы в конце разговора говорим: “Вот видите, совсем не страшно говорить о себе”. После таких пробных бесед люди охотнее идут на прием», — уточняет она.

Особенно трудно попросить о помощи мужчинам. Для них это все равно что признать себя слабым. Поэтому мужчинам психолог необходим вдвойне: он вызволит запертые эмоции.

«Две трети наших клиентов — женщины. Мужчины звонят, как правило, уже дойдя до точки кипения. Их так воспитывают: они не должны плакать, жаловаться, проявлять эмоции и ориентироваться на чувства. В итоге они замалчивают свои переживания до тех пор, пока им не становится невыносимо плохо. Но нужно понимать, что проблемы их тоже касаются. Мужчины теряют работу, переживают разрыв с любимыми, не могут установить контакт с ребенком», — делится Любовь Терневская.

«В любой непонятной ситуации идите к психологу»

Получить психологическую помощь здесь и сейчас можно, позвонив по телефону неотложной психологической помощи, набрав 051 (с городского) или +7 495 051 (с мобильного). Служба работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней. На линии дежурят несколько специалистов, которые принимают звонки и обращения в круглосуточный онлайн-чат. Консультация занимает около 50 минут в зависимости от глубины проблемы.

«На очной встрече видно мимику, жесты, позу человека. Мы же учимся слышать человека: глухо он говорит или звонко, как он дышит, как много ли молчит или тараторит без умолку. Порой становится очевидно, что проблема давняя и уходит корнями в детство. Например, к клиенту относились потребительски, и он сам привык обесценивать себя. В таких случаях мы окажем экстренную помощь, но предложим посетить специалиста очно», — отмечает Любовь Терневская.

Запись на прием к психологам службы осуществляется по единому справочному телефону: +7 499 173-09-09 или на сайте. Бесплатную помощь могут получить люди с постоянной или временной регистрацией в Москве, работающие в столичной организации, студенты очной формы обучения и военные, проходящие службу в городе.

При всем обилии коммерческих психологов многие москвичи предпочитают обращаться в бесплатную городскую службу. По словам Натальи Болдыревой, их системе отбора доверяют даже платежеспособные клиенты: в коллективе трудятся специалисты с высокой квалификацией, которую они постоянно повышают.

Даже если есть сомнения, специалист какого профиля решит проблему, посетить психолога будет не лишним, прибавила Наталья Болдырева.

«Лучше пользоваться формулой: в любой непонятной ситуации идите к психологу. Дело не в том, что психолог знает все на свете, но он может посоветовать, какие исследования можно пройти, куда двигаться. Он сориентирует, достаточно ли будет его консультации или стоит привлечь, например, психотерапевта», — резюмирует специалист.

Как помочь ребенку адаптироваться в новой школе или классе: педагог-психолог дает советы родителямЧто такое послеродовая депрессия и как с ней справиться: психолог дает простые советы мамам

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI