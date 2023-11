Продлить абонемент на парковку со шлагбаумом на декабрь можно до 25 ноября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Горожанам напомнили о необходимости продлить свои абонементы на парковки со шлагбаумом на декабрь. Это можно сделать до 25 ноября. С 26 ноября все непродленные абонементы поступят в общую продажу. Купить новые можно будет до 10 декабря.

«Мы обустраиваем абонементные парковки со шлагбаумом по запросам москвичей, чтобы дать им возможность получить гарантированное место для автомобиля около дома или работы. Сегодня в Москве 2,8 тысячи абонементных мест на 46 стоянках со шлагбаумом. Их число растет с каждым годом. Продолжаем развивать парковочное пространство города и делать его удобнее для автомобилистов по поручению Сергея Собянина», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Продлить абонемент или купить новый, записав его на «Тройку», можно на сайте «Московского паркинга» в разделе «Абонементные парковки».

Абонементные места обустраивают в районах, где москвичам необходима длительная парковка. Например, рядом с работой или домом. Плюсы таких стоянок в том, что водители получают гарантированное место на обустроенной городской парковке со шлагбаумом и право приоритетного продления абонемента при его покупке.

