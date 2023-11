Политехники стали участниками форума «Традиционная семья в условиях цифровой трансформации»

Source: MIL-OSI Russian Language News

14 и 15 ноября в административно-деловом комплексе «Невская Ратуша» прошёл межконфессиональный форум «Традиционная семья в условиях цифровой трансформации», посвящённый вопросам сохранения семейных ценностей в современном мире. В мероприятии приняли участие сотрудники Политехнического университета, а также представители исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга, традиционных религиозных конфессий, экспертного, научного сообщества, некоммерческих организаций.

На открытии форума выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, который подчеркнул значимость обсуждаемой темы. Участникам зачитали приветствие от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

В центре внимания участников форума оказались такие вопросы, как цифровая трансформация и семейные ценности, семья и медиа, семья для сохранения жизни и другие.

На пленарном заседании выступил доцент Высшей школы общественных наук Гуманитарного института СПбПУ, кандидат философских наук Иван Коломейцев. Тема доклада — «Вызовы традиционной семье в рамках глобальной технологической эволюции». Он представил социотехнические ограничения прогресса в современной науке и технике, а также поделился опытом обсуждения со студентами первого курса ментальных столкновений современных технологий и традиционных ценностей отечественного социума в рамках преподавания нового курса «Основы Российской государственности» в Политехе.

В программе форума также были презентации конфессий Санкт-Петербурга, открытие выставки «Петербургская семья», музыкальные выступления и интерактивный блок «Социальное проектирование».

