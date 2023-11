Павильон «Роснефти» на выставке «Россия» посетила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Павильон «Роснефти» на ВДНХ в дни работы международной выставки-форума «Россия» посетила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Главе региона рассказали о новых крупнейших проектах и достижениях Компании, цифровизации и импортозамещении, социальных и экологических инициативах.

Наталью Комарову в павильоне «Роснефти» приветствовал виртуальный образ легендарного российского геолога Фармана Салманова. Именно благодаря его усилиям были открыты богатейшие нефтяные месторождения Западной Сибири, а Советский Союз стал энергетической державой №1. Современная Россия получила в наследство неоценимый опыт, который сегодня, во многом благодаря «Роснефти», обрастает инновационными технологиями. Они дают вторую жизнь месторождениям, открытым поколением Салманова. В том числе, знаменитому Самотлору, запасов нефти которого хватит еще на многие десятилетия.

На территории ХМАО-Югры «Роснефть» представлена такими предприятиями, как «РН-Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «Няганьнефтегаз» и «Конданефть», которые добывают около 40% от общего объема добычи региона. Только один «РН-Юганскнефтегаз» ежегодно добывает около 65 млн тонн нефти и порядка 5,5 млрд м3 газа.

Площадь лицензионных участков «Роснефти» на территории Ханты-Мансийского автономного округа составляет около 34 тыс. км2. На сегодняшний день предприятиями «Роснефти» добыто более 5,6 млрд тонн нефти из недр Югры. Общий фонд скважин составляет более 39 тысяч единиц.

На предприятиях Компании в регионе работают более 31 тысячи специалистов и более 100 тысяч работников подрядных организаций.

«Роснефть» вносит значительный вклад в развитие социальной сферы Югры. При поддержке Компании строятся детские сады, школы, больницы, дома культуры, ледовые арены, спортивные комплексы и площадки, новые дороги. За последние несколько лет предприятия «Роснефти» реализовали в регионе десятки крупных социальных проектов.

Кроме этого, Наталье Комаровой представили флагманский проект «Восток Ойл», реализация которого идет полным ходом на севере Красноярского края. Ресурсная база мега-проекта – 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Сырье добытое на месторождениях Восток Ойл будет отгружаться по Северному морскому пути танкерами ледового класса, которые уже строятся на судостроительном комплексе «Звезда». Судоверфь строится по поручению Президента России Владимира Путина, оператором проекта является «Роснефть».

Компания «Роснефть» ведет широкий спектр научно-исследовательских работ, внедряет в производство инновационные разработки, широко применяет цифровые технологии. Это позволяет сохранять лидирующие позиции в высококонкурентной отрасли.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оценила современные возможности управления месторождением в режиме удаленного доступа. В павильоне представлена модель цифрового месторождения, с помощью которой можно контролировать основные технологические параметры нефтепромысла и управлять процессом добычи. Такой программный комплекс уже работает на добывающих предприятиях «Роснефти» в Уфе и Тюмени, в планах – дальнейшее тиражирование эффективного цифрового решения на другие предприятия Компании.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

22 ноября 2023 г.

