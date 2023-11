От Владимира Шухова до Майи Плисецкой: в сервисе «Библиотеки Москвы» появилась подборка книг о выдающихся людях

Source: MIL-OSI Russian Language News

В сервисе «Библиотеки Москвы» опубликовали подборку книг «Великие люди России». В нее вошло 28 изданий об ученых, писателях, композиторах и изобретателях, известных государственных деятелях, полководцах и других выдающихся личностях. Все они внесли неоценимый вклад в развитие мировой науки и культуры, а также оказали огромное влияние на жизнь российского общества.

В подборке пользователи найдут биографии известных личностей, повести и очерки об Алексее Леонове, Николае Склифосовском, Александре Суворове, Федоре Шаляпине и других знаменитых соотечественниках.

Одна из книг подборки — «Севастопольская страда» российского и советского писателя Сергея Сергеева-Ценского. Роман-эпопея посвящен событиям Крымской войны 1853–1856 годов. Но эта книга в первую очередь о людях: адмирале Павле Нахимове и русских моряках, генерале Михаиле Горчакове и жителях Севастополя, которые самоотверженно защищали родную землю. Их имена и судьбы увековечены в романе.

О первой русской экспедиции к Северному полюсу расскажет книга «В ледяных просторах: записки полярника» Николая Пинегина. Он был одним из участников этой экспедиции, которая состоялась в 1912–1914 годах под командованием Георгия Седова. В книге есть фотографии, сделанные Николаем Пинегиным во время путешествия. Кроме того, в издание включен очерк «70 дней борьбы за жизнь» — история перехода Валериана Альбанова и его спутников по дрейфующим льдам Арктики. Судно, на котором экспедиция под командованием Георгия Брусилова хотела пройти по Северному морскому пути, оказалось зажато льдами. Тогда экипаж попытался дойти до обитаемой земли пешком. В итоге путешественники добрались до судна «Святой Фока», на котором находился в том числе и Николай Пинегин. Однако в живых остались только двое — сам Валериан Альбанов и матрос Александр Конрад. В книге читатели также могут узнать биографию Георгия Седова — командира экспедиции к Северному полюсу, трагически погибшего во льдах Арктики.

Радиобашня на Шаболовке, первый российский нефтепровод, крекинг для получения бензина, гиперболоиды, паровые котлы, резервуары, сетчатые перекрытия, водопровод, мосты и нефтеналивные суда, мины и батопорт, а еще самое высокое сооружение в России — c трудом верится, что все это и многое другое придумал один человек — Владимир Шухов. Его называли «русским Леонардо», «человеком-фабрикой», «нашим Эйфелем», «универсальным гением», «рыцарем Серебряного века». Но он был прежде всего талантливым русским инженером, изобретения которого определили развитие мировой научной мысли на много лет вперед. Каким он был в жизни, кого любил, чем увлекался, как жил и творил при царях и большевиках и почему несмотря ни на что остался в России, 60 лет проработав на одном месте, — об этом читали узнают в биографии Владимира Шухова из серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ).

Еще одна книга подборки — «Великие русские женщины. Прекрасные вершительницы судеб». Их имена известны миллионам. Лиля Брик, Гала, Марина Цветаева, Валентина Терешкова, Анастасия Вертинская, Александра Коллонтай, Людмила Гурченко, Майя Плисецкая и другие известные женщины на страницах издания предстают на разных этапах своего жизненного пути — в периоды взлетов и падений, в моменты принятия судьбоносных решений и случайных подарков судьбы.

В пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы отметили, что любую книгу подборки можно забронировать в сервисе «Библиотеки Москвы». Для этого понадобится единый читательский билет (ЕЧБ) и стандартная учетная запись портала mos.ru. Оформить ЕЧБ можно в любой городской библиотеке или онлайн. Им можно пользоваться в приложении «Мой id».

Сервис «Библиотеки Москвы» подскажет, в какой библиотеке можно забронировать или получить издание. Заказ соберут в течение трех дней после подачи заявки о бронировании, после чего у пользователя будет еще три дня, чтобы забрать его в библиотеке. Книги выдаются на срок до 30 дней, однако редкие экземпляры могут попросить вернуть раньше. Если пользователь не успевает сдать книгу в срок, он может перенести дату возврата онлайн в сервисе.

Внедрение цифровых решений в сфере культуры соответствует задачам национального проекта «Культура» и регионального проекта города Москвы «Цифровая культура».

