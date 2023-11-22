Объем производства продуктов питания в столице вырос почти на треть

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С января по сентябрь 2023 года столичные производители продуктов питания нарастили объем выпуска на 32,4 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве работает свыше 250 предприятий пищевой промышленности, на них трудоустроены около 60 тысяч человек. Так, за девять месяцев 2023 года производство продуктов питания в Москве выросло на 32,4 процента. Общий объем отгрузки превысил отметку в 448 миллиардов рублей», — рассказал заммэра.

В Москве производят хлеб, мясные, рыбные, молочные изделия и многое другое. С января 2023 года столичные компании изготовили более 350 тысяч тонн хлебобулочных изделий, а также около 100 тысяч тонн колбасы. Предприятия не только наращивают объемы производства, но и выходят на новые рынки сбыта.

«Предприятия активно заполняют ниши отечественного рынка, освободившиеся после ухода зарубежных компаний. За девять месяцев 2023 года в городе стали выпускать переработанного и консервированного мяса на 77,3 процента больше, производство переработанной и консервированной рыбной продукции увеличилось на 39,2 процента», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с января по сентябрь столичные предприятия нарастили объемы производства более чем на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разнообразные товары: лекарства, мебель, одежду, электронику, медицинское оборудование и многое другое.

Развитие собственных промплощадок в Москве позволяет компаниям наращивать объемы производства, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Городские предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных мер.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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