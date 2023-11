НГУ подвел результаты предпроектного исследования в рамках разработки благоустройства студенческого городка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенческий городок включает как территорию рядом с действующими корпусами университета, так и территорию нового кампуса мирового уровня НГУ, строительство которого ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты». Исследование проводилось в июне-октябре при участии архитектурной мастерской Адаптик-А.

Исследование включало онлайн-опрос, который помог сформировать мнение о территории, пожелания, допустимые и недопустимые виды деятельности; мероприятие-обсуждение (офлайн-опрос) с различными группами населения с целью фактической и перспективной оценки состояния территории; партисипативное проектирование (воркшоп).

В онлайн-опросе, который в течение лета регулярно анонсировался в сообществах НГУ и Академгородка, приняли участие более 1000 человек. Мероприятие-обсуждение прошло на базе «Академбюро», на нем присутствовали студенты НГУ и жители Академгородка. Воркшоп прошел на базе НГУ с участием студентов и сотрудников НГУ, а также жителей Академгородка. Участники были разбиты на три мини-группы для проработки идей благоустройства. К каждой группе присоединились архитекторы. Также в начале октября прошла встреча со студенческими клубами НГУ.

Как показали результаты исследования, территорию кампуса стоит рассматривать как гибрид природной, естественной среды и студенческого, научного кампуса. Благоустройство территории должно объединять разные группы заинтересованных лиц — жителей Академгородка, студентов и сотрудников НГУ, школьников, абитуриентов, родителей, приезжих туристов или приезжающих на работу в Академгородок.

Участники исследования отметили, что благоустройство территории должно транслировать ценности и культуру НГУ, Академгородка и научных знаний. Благоустройство должно быть современным, удобным и бережно вписывающимся в природу, причем последний фактор является одним из ключевых.

Евгения Леонтьева, архитектор-урбанист, организатор исследования, прокомментировала:

— Вовлечение пользователей — важный этап качественного подхода к работе с городской средой. Когда речь заходит про целостную, уникальную территорию с сильной идентичностью, как студенческий городок НГУ, важно было с самого начала включать разными способами студентов и сотрудников университета, а также жителей Академгородка и приезжающих. Благоустройство не только должно быть современным и красивым, оно должно отражать запросы и потребности пользователей, бережно сохранять дух места. Если говорить о территории студенческого городка, то должно подразумевать лес и природу, ультрасовременные технологии и решения (как исследования и изобретения, которые проводятся в Академгородке), спокойствие и сосредоточенность, высокий уровень культуры.

Из результатов исследования было интересно узнать, что люди уже делают на территории. Например, летом лежат на траве после пар, показывают университетский дворик друзьям и родственникам, ходят на пикники, а также учатся. Среди пожеланий, что люди хотели бы видеть на территории студгородка: возможность играть на улице в шахматы и настольный теннис, устраивать выставки. Также студенты отмечали необходимость наличия магазина поблизости.

Проект благоустройства студенческого городка будет готов в 2024 году. В дальнейшем планируется включать студентов и сотрудников НГУ и жителей Академгородка на разных этапах разработки и реализации и функционирования благоустройства территории кампуса.

