На юге столицы построят семейный досуговый центр

В районе Бирюлево Восточное в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построят семейный досуговый комплекс. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестору выделили 0,3 гектара земли для строительства семейного досугового комплекса “Царицынский”. В здании появятся магазины и предприятия сферы услуг. Его общая площадь составит более 5,3 тысячи квадратных метров. Строительство центра позволит повысить доступность объектов торговли и услуг для жителей района», — рассказал Владимир Ефимов.

МаИП направлены на инфраструктурное развитие, увеличение числа рабочих мест и рост инвестиций в экономику столицы. Для таких объектов город предоставляет землю без торгов.

«Выделенные участки расположены в Бирюлеве Восточном по адресу: 6-я Радиальная улица, владения 7/11 и 7/15. Площадь одного превышает 0,2 гектара, а второго составляет почти 0,1 гектара. Договор аренды заключен на пять лет, в течение которых инвестор должен построить и ввести в эксплуатацию семейный досуговый центр», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

