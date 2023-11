На выставке-форуме «Россия» в пространстве Москвы выступят участники проекта «Музыка в метро»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На Международной выставке-форуме «Россия» проходят выступления артистов проекта «Музыка в метро». Послушать их можно в пространстве Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ.

22 ноября свою программу на площадке представят талантливые музыканты, среди которых пианист с синдромом Дауна Даниил Шипунов — лауреат и дипломат всероссийских и международных специальных конкурсов и фестивалей.

24 ноября посетители форума смогут послушать песни в исполнении Таисии Гордоновой и Дениса Примака — участников множества профессиональных конкурсов и частых гостей музыкальных шоу.

28 ноября перед публикой выступит дуэт скрипачей Music Art Night. Репертуар музыкантов состоит из классических произведений в современной обработке и популярных зарубежных композиций. Кроме того, они исполняют собственные сочинения.

30 ноября ансамбль «Гармония» сыграет на площадке свою программу, в которой есть как народные песни, так и известные поп-хиты.

1 декабря оркестр FireStrings исполнит для гостей форума классические мелодии, легендарные рок-произведения и саундтреки к культовым фильмам.

Начало всех выступлений в 19:00.

Проект «Музыка в метро» работает с 2016 года. В его прошлом сезоне поучаствовали 254 музыканта, а всего за пять сезонов состоялось более 350 тысяч выступлений. 20 ноября начались открытые прослушивания шестого сезона проекта «Музыка в метро».

