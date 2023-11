Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Государственный университет управления зовут всех желающих принять участие во Всероссийском конкурсе «Начни игру» направленном на выявление, поддержку и развитие молодёжи, интересующейся игровой индустрией, желающей создавать собственные игровые проекты и работать в индустрии игр.

«Начни игру» — это не просто конкурс, это полноценная платформа, позволяющая получить новые навыки в игровой индустрии, объединить крупные компании и технологические корпорации, а также сделать твой вход в индустрию игр максимально простым и понятным.

Конкурс проводится во второй раз. В новом сезоне проекта участников ждёт насыщенная образовательная программа и динамичная конкурсная часть, где они смогут проявить себя и заявить своем игровом продукте на всю страну.

Участие в Конкурсе проходит в игровом формате по направлениям: «Партнерский кейс» и «Акселератор игровых проектов».

Участники «Партнерского кейса» знакомятся и выбирают одну из четырех профессий в игровой индустрии, в рамках которой проходят образовательные квест-карточки трех уровней сложности и решают кейсовые задания от партнеров проекта из числа ведущих технологических и игровых компаний страны. Лучшие из лучших проходят отбор и приглашаются на финал конкурса.

Участники «Акселератора игровых проектов» получают возможность проработать свой собственный игровой проект: игру, приложение или сервис. В рамках конкурса команды проходят отбор на обучение в образовательной программе, направленной на проработку игровых проектов. Обучение завершается презентацией игровых проектов, по итогам которой команды приглашаются на финал конкурса.

Победители получат ценные призы, сертификаты на обучение или путешествия по России, а также гранты в размере до 7 млн рублей от Фонда «Сколково».

Участие в Конкурсе бесплатное, регистрация продлится до 1 декабря 2023 года. Заявки принимаются от всех граждан Российской Федерации в возрасте от 14 лет.

Подробная информация, документация и форма регистрации на сайте Всероссийского конкурса «Начни игру».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI