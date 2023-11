Начался прием работ на соискание премий Правительства РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Объявлен конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2024 года в области образования, науки и техники, а также в области науки и техники для молодых ученых.

Порядок оформления и представления работ на соискание премий опубликован на сайте Российской газеты, сайте https://правпремии.рф, а также на официальном сайте Минобрнауки России. Контакты для справок: телефоны: (495) 547-12-59, доб. 3815 или доб. 3823; электронная почта: pravpremii@minobrnauki.gov.ru

В авторский коллектив работы в области образования может входить до 5 человек, в области науки и техники — до 10 человек, в области науки и техники для молодых ученых — до 5 человек.

Заявки на соискание премии принимаются до 10-го февраля 2024 года (в области образования) и до 20-го февраля (по всем остальным номинациям).

Предусмотрена организованная доставка заявок от университета. По всем вопросам оформления, регистрации и отправки заявок нужно обращаться в Управление сопровождения и анализа научных исследований НГУ, контактное лицо — Евгения Александровна Гуркова.

