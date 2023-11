Мэр Москвы рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В московских музеях хранятся богатые и уникальные коллекции ценных предметов. При этом работа над пополнением запасников не прекращается. Подробнее о поступлениях 2023 года рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

«В этом году “охота за сокровищами” уже дала рекордный за последние четыре года результат — 33 тысячи предметов. Это скульптура и живопись, фотографии и декоративные предметы интерьера и многое, многое другое. Часть предметов поступила в музеи благодаря самим москвичам — меценатам и дарителям — неравнодушным к истории родного города и страны, часть — заслуга археологов, а часть — приобретена музеями», — написал Мэр Москвы.

В коллекцию «Мультимедиа-арт-музея» в текущем году поступило более 11 тысяч предметов. Среди них спортивные снимки фотокорреспондента газеты «Правда Востока» Макса Пенсона, а также негативы и отпечатки фотокорреспондента «Фронтовой газеты» и агентства печати «Новости» Дмитрия Козлова.

Более 11 тысяч предметов пополнили фонд Музея Москвы. Так, Ирина Воронцова — вдова классика советской фотографии Николая Рахманова — передала в дар девять тысяч фотографий и негативов.

В коллекции Музея К.Г. Паустовского теперь находится более 500 новых экспонатов. На постоянное хранение поступил эксклюзивный архив писателя 1940-1960-х годов, включая переписку Константина Паустовского с деятелями искусства, поздравления с юбилеями и награждением орденом Ленина. Среди отправителей писем Натан Альтман, Александр Солженицын, Ираклий Андроников, Константин Симонов, Сергей Михалков, Юрий Бондарев, Виктор Ардов, Андрей Вознесенский и другие. Ценные документы в архив передала Галина Арбузова — литературный критик, сценарист, дочь Константина Паустовского.

Фонд Государственного музея А.С. Пушкина пополнился 357 экспонатами. Так, благодаря меценату Михаилу Карисалову в коллекции появилась картина немецкого художника Карла Шульца «Казачий разъезд», 14 предметов работы русских мастеров первой четверти XIX — начала XX века и другие экспонаты.

«Еще один ценнейший подарок нашему городу сделал Михаил Юрьевич, передав в собрание музея-заповедника “Останкино-Кусково” редчайшие образцы гротической скульптуры — “Дантист (Цирюльник)” и “Скупой муж”. Побывав в усадьбе и посетив Грот, он увидел ракушечные панно и уловил стилистическую связь между ними и предметами из своей коллекции. Это уникальные произведения западноевропейских мастеров второй половины ХVIII века, они не имеет аналогов в нашей стране», — отметил Сергей Собянин.

В Доме Гоголя появился уникальный исторический экспонат — шкатулка Марии Быковой (урожденной Пушкиной). Сундучок был подарком на ее свадьбу с племянником Н.В. Гоголя Николаем Быковым.

Собрание авторской керамики музея-заповедника «Царицыно» пополнилось произведениями искусства скульптора-керамиста Владимира Цивина из античного, египетского и неолитического циклов.

Гости и жители столицы могут познакомиться с новинками фондов на традиционных ежегодных выставках новых поступлений. В этом году такие тематические экспозиции уже представили Государственный музей А.С. Пушкина, музей-заповедник «Коломенское», Музей Москвы, Музей космонавтики, Музей русского зарубежья и Музей обороны Москвы.

