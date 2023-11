Москвичам расскажут, как заботиться о психологическом здоровье

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве разработали онлайн-маршрут психологического здоровья «Разбираемся вместе», приуроченный ко Дню психолога. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Внимание к своему психологическому благополучию — это уже не просто тренд. Психологический баланс так же важно поддерживать, как и физическое здоровье. Причем мы видим интерес к теме не только среди молодого поколения, но и среди москвичей старшего возраста. Например, в проекте “Московское долголетие” занятия по психологии посещают почти 12 тысяч москвичей старшего возраста. В честь Дня психолога мы разработали специальный онлайн-маршрут “Разбираемся вместе”, чтобы еще раз обратить внимание горожан на необходимость заботы о своем душевном равновесии. Мы отобрали три ключевых аспекта, которые касаются жизни любого человека: взаимоотношения, работа с эмоциями и самооценка. Слушателей ждут вебинары и видеосоветы, онлайн-тесты, тематические статьи и другие полезные материалы ведущих экспертов Московской службы психологической помощи, клинических психологов и практикующих психотерапевтов», — отметила Анастасия Ракова.

Программа рассчитана до 13 декабря и включает три недельных трека по ключевым аспектам психологического здоровья.

Первый этап начался 22 ноября. Он посвящен взаимоотношениям в семье, созданию здоровых отношений в паре и полезным семейным лайфхакам. Один из вебинаров «С чего начинаются близкие отношения, или Несколько слов о привязанности» проведет Наталья Болдырева, победитель конкурса «Московские мастера» по профессии психолога в 2022 году.

Второй трек продлится с 29 ноября по 6 декабря. Специалисты расскажут, откуда появляются эмоции и как на них влияют внешние факторы. Слушатели узнают о способах совладать с тревожностью и вернуться в ресурсное состояние во время стресса. Завершится программа треком «Работа с самооценкой: синдром самозванца и потеря мотивации».

Кроме того, столичные психологи подготовят тематические тесты. Пройдя их, можно будет узнать свое психологическое состояние и о своих личностных качествах. Помимо этого, представят серию полезных видеосоветов и специальные карточки «Просто о сложном», где кратко и понятно расшифруют профессиональные термины и объяснят их значение.

Подробная информация обо всех мероприятиях ко Дню психолога опубликована на портале «Школа. Москва».

