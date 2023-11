Молодоженам предложили в проекте «Город заданий» рассказать о своей свадьбе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московским парам, которые зарегистрировали брак на площадках проекта «Новые адреса счастья», предлагают поделиться фотографиями из свадебного альбома в проекте «Город заданий». Об этом сообщила Светлана Уханева, начальник Управления ЗАГС Москвы.

«Столичные загсы в проекте “Город заданий” разработали для молодых семей интересное предложение. Супруги, которые поженились на площадках для выездной регистрации брака в рамках проекта Мэра Москвы “Новые адреса счастья”, смогут рассказать о дне своего бракосочетания, прикрепив свадебные фотографии. Задание довольно простое. Выполнить его сможет один из супругов. Кадры с бракосочетания молодоженов мы планируем использовать в информационных материалах московских загсов, чтобы на примере участников проекта показать, как можно красиво провести регистрацию брака в столице», — рассказала Светлана Уханева.

Задание выполняется онлайн. Благодаря участию в акции супруги получат 15 тысяч баллов. Их можно использовать по своему усмотрению — например, для пополнения транспортной карты, покупки сувениров или отправить на благотворительность.

Выполняя задание, молодожены могут поделиться информационным постом об одной, двух или трех площадках для выездной регистрации брака проекта «Новые адреса счастья» и получить баллы. Для этого нужно опубликовать его на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #ЗАГС и #ГородЗаданий.

На выбор столичные молодожены могут выбрать для выездной регистрации брака одну из 30 площадок. Это различные особняки и усадьбы, башни Москва-Сити, объекты транспортного комплекса, стадион «Спартак», «Москвариум», речной трамвайчик, колесо обозрения на ВДНХ. Кроме того, заключить брак в таких местах можно не только по выходным, но и в будние дни. На странице спецпроекта «Новые адреса счастья» на портале mos.ru пары могут просто и удобно выбрать площадку. Там размещены их фото и подробные описания, визуальное представление на карте Москвы, а также инструкция по подаче заявления.

Подать заявление о заключении брака можно лично во дворцах бракосочетания, центрах госуслуг «Мои документы», а также на портале государственных услуг или mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей.

Проект «Город заданий» создан для вовлечения жителей в деятельность по улучшению городской среды. Пользователи помогают контролировать работу различных служб, участвуют в экологических, спортивных и других акциях. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

