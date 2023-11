Минэкономразвития: более 10 тысяч новых номеров введено в гостиницах за 9 месяцев

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более 10 тысяч новых номеров введено в российских гостиницах за 9 месяцев, при этом по итогам всего прошлого года показатель составил 11 тысяч, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании Президента РФ с членами Правительства.

«По данным Росстата, за 9 месяцев этого года введено новых номеров 10 тысяч, при том, что за весь прошлый год показатель был 11 тысяч. То есть, у нас прирост плюс 40%. И это в том числе итог работы нацпроекта», – сообщил Максим Решетников.

По оценке бизнеса, к середине ноября на праздничные дни забронировано в 1,5 раза больше мест, чем год назад. Наращивание номерного фонда является одним из приоритетных направлений, определенных по итогам стратегической сессии по развитию туристической отрасли, которая состоялась под председательством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. На этом в том числе концентрируются возможности национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По программе поддержки строительства модульных гостиниц, которая была запущена весной этого года, уже введено более тысячи номеров. Всего, с учетом программы 2022 года, – более 4 тысяч. По поручению Президента РФ Владимира Путина осенью выделены дополнительные 10 млрд на 2023 и 2024 годы.

По оценке Минэкономразвития, в зимнем сезоне число туристических поездок с ноября по март достигнет 30 млн, что на 7% больше, чем в прошлом году, когда уже сформировалась достаточно высокая статистическая база. Помимо традиционных популярных у туристов направлений, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие крупные города, наибольший прирост турпотока, как ожидается, покажут Северный Кавказ, Алтай, Урал, Сахалин, Калининград, Красноярский край, Мурманская область, прибайкальские территории.

При этом, на долю горнолыжных курортов придется почти 20% от всех зимних турпоездок.

В заключение доклада Максим Решетников резюмировал, что туристическая отрасль к зимнему сезону готова, регионы, бизнес, федеральные ведомства и надзорные органы «знают свои зоны ответственности».

