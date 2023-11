Максим Решетников: число зарегистрированных российских брендов за 1,5 года выросло на треть

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2023 году из общего числа заявок на регистрацию товарных знаков, поступивших в Роспатент, – 85% с российской пропиской, заявил в среду, 22 ноября, министр экономического развития Максим Решетников на совещании Президента с членами Правительства.

По его словам, этому способствовал в том числе рост компетенций, которые отечественные товаропроизводители накопили, заменяя иностранные бренды.

«Роспатентом зарегистрировано более 860 тысяч товарных знаков. Из них российским компаниям и гражданам принадлежит более половины. Причем за последние полтора года их доля выросла более чем на треть», – подчеркнул Максим Решетников.

Как отметил министр, рост по регистрации торговых марок показывают одежда и обувь, сферы IT, фармацевтики, бытовой химии, парфюмерии и косметики, кондитерских и хлебобулочных товаров.

«При этом увеличение числа брендов сопровождается и ростом производства в стране», – подчеркнул Максим Решетников.

Для сохранения позитивной динамики активно расширяются способы поддержки товарных знаков. Ключевыми стали возможность их регистрации любым гражданином, а не только юрлицом или предпринимателем, и возможность сделать это в два раза быстрее.

«Процесс регистрации товарного знака в Роспатенте полностью оцифрован и сейчас составляет 4 месяца. Это один из самых быстрых показателей в мире. Через цифровой сервис, а также Единый портал госуслуг, к нам поступает более 90% заявок на товарный знак. Сервис не требует от заявителя никаких бумажных документов. В ответ выдается электронное охранное свидетельство. Его можно предъявить с телефона, либо в распечатанном виде, либо просто назвать номер», – прокомментировал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

По прогнозу министра, большую роль в развитии брендов будет играть кооперация производителей в регионах. Для этого по инициативе Совета Федерации законодательно закреплен новый вид интеллектуальной собственности: «Географическое указание».

«В Роспатенте уже зарегистрировано более 320 региональных брендов. К ним относятся товары, которые прочно связаны с традициями производства на конкретной территории, местные ремесла. Регионы-лидеры по числу региональных брендов: Краснодарский край – 27, Ставропольский край – 14, Тульская область и Московская область – по 9», – пояснил Максим Решетников.

Активно в эту работу, по информации Роспатента, включаются и новые российские регионы.

«Ведется интегрирование новых субъектов в российскую правовую систему. Реализован механизм «признания товарных знаков», действовавших на территории новых территорий на момент их вхождения в состав РФ. На 1 ноября 2023 года заявителями из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подано 289 заявок на регистрацию товарных знаков. Также поступило 44 заявления о признании действия исключительного права на товарный знак от организаций и жителей этих субъектов», – отметил Юрий Зубов.

Кроме того, для развития брендов планируется стимулировать компании использовать товарный знак как экономический актив, оценивать и защищать его, выходить на внешние международные рынки.

Отдельный вектор работы, по словам министра, – выявление и продвижение лучших брендов. Этой работой в формате конкурса занимается АНО «Агентство стратегических инициатив».

«23 ноября открываем прием заявок на второй конкурс брендов, в конце февраля подведем итоги. В конкурсе несколько направлений – потребительские и продовольственные товары, креативные индустрии, высокие технологии, информационные технологии, а также специальные номинации от партнеров. Требования для участников не изменились – это российские компании малого и среднего бизнеса, показывающие рост продаж за последний отчетный период», – рассказала генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив» Светлана Чупшева.

«Рассматриваем региональные бренды как способ долгосрочного закрепления на нашем рынке российских производителей», – заключил Максим Решетников.

