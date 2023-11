«Ковдор – столица Гипербореи»: экспедиция на Кольский полуостров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники экспедиции «Ковдор – столица Гипербореи» на берегу озера Имандра, Мончегорск

Согласно Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г., развитие арктических территорий признано одной из приоритетных задач страны. С 2019 г. темы, посвящённые инновационной типологии жилых и общественных зданий и формированию комфортной среды для жизни, работы, туризма в условиях Арктики включены в программу магистратуры кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ.

Туристический кластер Мурманской области

За четыре года программа получила широкое распространение и вызвала большой интерес у обучающихся. На данный момент более 30 выпускников кафедры защитили свои дипломы по теме арктической архитектуры.

В 2023/2024 уч. г. для дипломного проектирования предложены комплексные темы по развитию объектов туристско-рекреационных кластеров в нескольких арктических регионах: в Мурманской области, на полуострове Таймыр, в Ямало-Ненецком автономном округе.

Концепция туристического центра г. Ковдор. Авторы Виктория Иванова, Ксения Плетнёва (СПбГАСУ). Реконструкция Ковдорского краеведческого музея с формированием на его базе культурно-туристического центра. Концепция включает пристройку нового современного выставочного пространства к существующему зданию с использованием имеющегося перепада рельефа

«В настоящее время в мире существует тенденция кластерного подхода к развитию туризма. Туристические центры малых городов Арктической зоны Российской Федерации порознь неспособны обеспечить длительное пребывание туристов в регионе. Необходима взаимосвязанная сеть туристических центров, объединённых в кластер, который бы формировал синергетический эффект от взаимодействия участников, входящих в его состав», – делает вывод Александра Еремеева, доцент кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ, чьи научные исследования включены в программу магистратуры. Перед магистрантами кафедры архитектурного проектирования стоит задача по разработке нескольких туристических центров, объединённых в кластер. Таким образом, решение локальных задач позволит совместно усилить качество туристической среды в Арктической зоне России.

Концепция туристического центра г. Ковдор. Авторы Виктория Иванова, Ксения Плетнёва (СПбГАСУ). Расширение здания Ковдорского краеведческого музея с добавлением функций культурно-туристического центра за счёт объединения с соседним зданием мостом-переходом

С 16 по 27 октября специалисты кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ провели экспедицию на Кольский полуостров под девизом «Ковдор – столица Гипербореи». Проект стал возможен благодаря профессиональному конкурсу «Открываем Россию заново», организованному НИУ «Высшая школа экономики», АНО «Россия – страна возможностей» и АНО «Больше, чем путешествие».

Концепция туристического центра г. Ковдор. Авторы Артём Мартыненко, Милена Саяхутдинова (СПбГАСУ). Данный вариант проекта также расположен на площадке Ковдорского краеведческого музея. Его особенность – амфитеатр, образ которого навеян мотивами Ковдорского ГОК, а перед ним – декоративная инсталляция с картой Гипербореи. Образ центра является собирательным и отражает знаковые объекты города и округа – это реликвии, оставшиеся от древних саамов, петроглифы, сейды, промышленность

«Открываем Россию заново» – это всероссийская межуниверситетская программа студенческих проектных и исследовательских экспедиций, в рамках которой обучающиеся ведущих российских вузов, прошедшие конкурсный отбор, принимают участие в реализации проектов по стратегическому развитию регионов. Экспедиция «Ковдор – столица Гипербореи» объединила студентов нескольких специальностей: архитекторов, урбанистов, специалистов по туризму, экономистов, географов – учащихся Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, Высшей школы экономики, Мурманского арктического государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета и Российско-Армянского университета (Ереван).

Концепция туристического центра г. Ковдор. Автор Ольга Наумова (СПбГАСУ). Культурно-туристический центр – это реконструированное здание сгоревшей городской бани по ул. Горняков, 13, соединённое галереей со зданием склада. Центр включает выставочное пространство, многофункциональный зал, помещения для мастер-классов. Фасадное решение сохраняет и подчёркивает три центральных арочных проёма, оставшихся от здания бани

В рамках экспедиции «Ковдор – столица Гипербореи» команда под руководством Александры Еремеевой провела разработку научно обоснованных предложений по развитию туристического субкластера в городе Ковдор с учётом его возможных взаимосвязей с соседними субкластерами Мурманской области (города Кировск, Мончегорск, Кандалакша, Ловозерский район). Участники выполнили междисциплинарный анализ существующего положения и перспектив развития туристической инфраструктуры в регионе, обследование потенциальных территорий для создания туристических объектов, обсудили актуальные проблемы развития туризма с представителями администрации и частного бизнеса, агентствами городского развития.

Концепция туристического центра г. Ковдор. Авторы Виталий Клец, Екатерина Лачина (СПбГАСУ). Здание культурно-туристического центра на перекрёстке ул. Кошица и Комсомольской ул. вдохновлено формой камня (рунического гранита), добыча которого ведётся в районе Ковдора, а также легендами о Гиперборее. Встроенные в фасад панели вечером подсвечиваются, создавая образ северного сияния. Пространство центра может трансформироваться для проведения выставочных и образовательных мероприятий

В завершение экспедиции доценты кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ Ольга Кокорина и Игорь Иванов провели в Ковдоре проектный семинар. На нём магистранты представили пять вариантов концепции для нового культурно-туристического центра этого города. Все из них включают сценарии посещения объекта туристами и одновременно его использования как досугового пространства для местных жителей. Три из них предусматривают реконструкцию имеющегося здания краеведческого музея. Экспедиция выявила, что у Ковдора – большой потенциал, поскольку туристические ниши здесь не заняты. Преимуществом является близость к городу Ковдорского горно-обогатительного комбината, что позволяет развивать промышленный туризм.

Результаты работы оценил председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. Собранные материалы лягут в основу дальнейшей научной и практической деятельности кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ, а магистранты на их основе будут выполнять дипломные проекты.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI