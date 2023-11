Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Представители крупных продюсерских компаний Индии посетили ключевые киноплощадки Москвы и познакомились с возможностями, которые российская столица предоставляет отечественным и зарубежным съемочным группам. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Иностранные гости побывали в кинокластере «МЕТМАШ», кинопарке «Москино», на киностудии «Мосфильм» и в музее-заповеднике «Останкино и Кусково», который часто используется в качестве натурных декораций.

Кроме того, делегации презентовали недавно созданную в столице киноплатформу. Она помогает профессионалам индустрии оперативно решать основные организационные вопросы. Например, находить подходящий павильон, брать в аренду костюмы, реквизит и транспорт.

«Эксперты из Индии высоко оценили возможности и оснащенность московских локаций самым современным оборудованием. Первые съемки на наших площадках они планируют провести уже в следующем году. В работе над проектами примут участие специалисты обеих стран», — рассказала Наталья Сергунина.

В ходе переговоров обсуждались и другие перспективные направления сотрудничества. Например, презентация отечественных фильмов и сериалов на индийских кинофестивалях. Такой формат продвижения российских картин раньше успешно зарекомендовал себя на азиатском рынке.

Сегодня в Москве создается центр производства фильмов, сериалов и телепроектов мирового уровня. В него войдут три кластера: «МЕТМАШ», кинопарк «Москино» и Киностудия имени Максима Горького. Они будут дополнять друг друга, предоставляя профессионалам тематические объекты, технологичные павильоны, оборудование, костюмы и реквизит для любых задач и требований.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI