Исследование HSE FEST: каждый третий стартап возглавляет женщина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Опрос НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге проводился с целью знакомства с особенностями женского лидерства, а также ролью образования и используемых моделей управления среди женщин-топов. Основными критериями стали опыт управления стартапами на позиции основателя, сооснователя, CEO. По итогам опроса HSE FEST эксперты сделали вывод, что современная руководительница стартапа — это женщина с высшим экономическим или техническим образованием, опытом в управлении несколькими стартапами, отличающаяся лидерскими качествами и высокой стрессоустойчивостью.

55,6 % экспертов считают, что проблема низкой представленности женщин-руководителей в STEM-бизнесе существует, 33,3 % назвали ее несущественной, а 11 % считают, что такой проблемы нет. Порядка 20 % экспертов отметили, что женщины чаще оказываются более эффективными в управлении проектами. Согласно исследованию, 100 % опрошенных женщин-топов подтвердили, что в управлении проектами им пригодилось именно первое высшее образование. 40 % ответили, что получили экономическое и финансовое образование, тогда как 33,3 % — инженерно-техническое. Также 36 % в ближайшее время планируют или уже получают ученую степень. Опыт управления несколькими стартапами есть у 26,7 %, для большинства (73,3 %) это первый стартап-проект. Если говорить про сферы деятельности, в которых работают женщины-руководители, непосредственно в ИТ управленческий опыт имеют 26,7 % опрошенных, 13,3 % — в продажах, и 26,7 % — в маркетинге. Что касается используемых методологий проектного управления технологическими стартапами, то большинство опрошенных используют сразу несколько методологий, в том числе такие как «Канбан», Scrum, Scrumban, «Шесть сигм» и «Метод критического пути». В общей сложности, 42,2 % участниц из ТОП-100 используют гибкие методики управления (Agile-подход). Самым популярным методом из числа гибких оказался «Канбан» (28,6 %). Это свидетельствует о привлекательности гибких и итеративных подходов к управлению проектами. О том, что они используют традиционные методы проектного управления, такие как Waterfall, сообщили 7,1 % опрошенных. 28,6 % респондентов признались, что не используют методологии проектного управления. При опросе женщин-руководителей было выявлено, что в управлении стартапами опрошенные чаще всего сталкиваются с необходимостью решать финансовые и технические проблемы, тогда как основная нагрузка связана с вопросами организации работы команды. Среди топ-3 soft skills руководителей респонденты назвали лидерство (73,3 %), умение выстраивать отношения внутри и вне компании (73,3 %), стрессоустойчивость (66,7 %). Также среди полезных навыков были отмечены: системность мышления (60 %), многозадачность и коммуникабельность (53,3 %), высокая адаптивность (46,7 %). Что интересно, эмпатию и стратегическое мышление отметили только 6,7 % опрошенных. Также примечательно, что 80 % участниц опроса заявили, что считают себя полностью реализованными в качестве руководителя стартапа. Удовлетворенность своим местом в сфере STEM позволяет сделать вывод, что некогда исключительно «мужская» сфера становится все более открытой, привлекательной и приветливой для реализации карьерных амбиций среди женщин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI