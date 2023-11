Интеллектуальная экономика и промышленные экосистемы в новой реальности

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 и 18 ноября в Политехе прошла IX Международная научно-практическая конференция по интеллектуальной инженерной экономике и индустрии 5.0. Мероприятие организовано Высшей инженерно-экономической школой (ВИЭШ) Института промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) совместно с рядом научных и общественных организаций, вузов, промышленных предприятий и органов государственной власти.

Тема международной научно-практической конференции в этом году — «Интеллектуальная экономика и промышленные экосистемы в новой̆ реальности». Мероприятие началось с приветственного слова модератора пленарного заседания, профессора ВИЭШ Александра Бабкина. Александр Васильевич рассказал, что конференция проходит в очно-заочном формате и её повестка — это анализ тенденций развития интеллектуальной цифровой экономики и промышленных экосистем, а также формирование Индустрии 5.0 в условиях новой реальности. Модератор отметил, что конференция традиционно проходит одновременно на площадках партнеров, среди которых более 15 университетов и научных организаций России и зарубежья.

Доктор экономических наук, профессор Владимир Глухов отметил, что многие авторы в сборнике трудов отмечают важность таких факторов, как интеллектуальный капитал организации и управление персоналом. Так как в современных условиях повышается актуальность взаимосвязи человеческих, экономических и организационных ресурсов, в том числе и на основе цифровых платформ.

Директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин в своем выступлении подчеркнул, что данная конференция завершает осенний цикл международных конференций ИПМЭиТ. По его словам, ключевым моментом является подготовка специалистов обновляющейся экономики, которой нужны самостоятельные и высококвалифицированные кадры.

Директор ВИЭШ, профессор Дмитрий Родионов отметил: Цифровая трансформация породила коренные изменения моделей экономической деятельности и социальной жизни, сформировала основные особенности Индустрии 4.0, но научные исследования, инновация хозяйственной практики постоянно совершенствуются и сегодня мы уже говорим об Индустрии 5.0 и особенностях интеллектуальной инженерной экономики .

На открытии конференции зачитали текст выступления Абида Абделлатифа, почетного консула России в городе Агадир (Марокко). И дали слово приглашенным участникам.

В рамках конференции проведены десять секций, два круглых стола, участники посетили научные лаборатории СПбПУ. К началу мероприятия подготовлен сборник научных трудов и публикации в журналах ВАК и Scopus. Участники и организаторы пришли к единому мнению, что нужно продолжить работу по тематике и провести очередную конференцию в 2024 году.

