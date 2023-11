Иностранные студенты Политеха погрузились в историю Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Каждый семестр иностранные студенты Политеха традиционно участвуют в экскурсиях по Санкт-Петербургу. Сезон этого учебного года стартовал с мероприятия «Небанальный Петербург» и продолжился тематической обзорной программой «Октябрь 1917».

Студенты СПбПУ проехались по Западному скоростному диаметру, полюбовались стадионом «Газпром Арена», небоскребом «Лахта-центр», посетили несколько знаковых мест. Они завершили программу в современном креативном пространстве Севкабель Порт.

Гид рассказал интересную историческую информацию. Я с детства восхищался русской литературой и был очень рад увидеть скульптуру Пушкина. Я сделал много фотографий и уже поделился впечатлениями со своими друзьями из Турции , — рассказал Айкурт Алперен, студент 1 курса из Турции.

Экскурсовод подробно рассказал нам об истории, типах зданий, исторических связях Санкт-Петербурга со Швецией и Финляндией, площадях и парках. Для нас очень важно, что в Политехническом университете мы не только получаем знания по выбранной специальности, но ещё знакомимся с великой историей и архитектурой Санкт-Петербурга , — отметил Хамад Карван Халд Хамад, студент 2 курса из Ирака.

На экскурсии «Октябрь 1917» иностранные студенты узнали, как Октябрьская революция изменила привычную жизнь Северной столицы и её облик. Ребятам рассказали, как город пережил этот нелёгкий период и что в нынешнем Петербурге напоминает о тех событиях.

Экскурсия оставила в моём сердце незабываемые впечатления. Мы познакомились с богатой историей России и Санкт-Петербурга, восхитились уникальной архитектурой и приобрели сувениры. Эти воспоминания останутся на всю жизнь и будут напоминать о прекрасном времени, проведенном в России , — поделился Нгуен Ван Ту Ань, аспирант 1 курса ИММиТ.

Наша первая остановка была у Смольного собора, затем мы посетили мемориальный комплекс. Особенно впечатлил нас крейсер «Аврора», который теперь является музеем. Во время обзорной автобусной экскурсии мы увидели Заячий остров, много достопримечательностей на Невском проспекте: Казанский собор, Церковь Святых Петра и Павла, Церковь Святой Екатерины. Эта экскурсия познакомила нас с богатой историей этого удивительного города , — рассказал Мули Давид, студент из Кении.

