Доходному дому на улице Забелина вернули исторический облик — Собянин

В столице завершили реставрацию доходного дома Натальи Тюляевой на улице Забелина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Здание было построено в 1900 году в стиле эклектики с элементами модерна и вошло в ансамбль городской усадьбы Н.А. Сумарокова — Н.А. Тюляевой. Сегодня это объект культурного наследия регионального значения», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

До революции в доходном доме размещались большие квартиры, каждая из них занимала отдельный этаж. В некоторых помещениях сохранились изразцовые угловые печи, а в парадных залах — декоративная отделка потолков. Со временем в доме появилось множество перегородок, но реставраторы восстановили историческую планировку и декор.

Кроме того, специалисты восстановили вход со стороны главного фасада. По архивным фотографиям и документам воссоздали панно с растительным орнаментом, отреставрировали деревянные окна, кровлю и калитку.

