День психолога: психолог не «учит жизни», он помогает раскрывать внутренние резервы

22 ноября в России отмечается День психолога. Свой профессиональный праздник специалисты службы психологического сопровождения студентов СПбГАСУ отмечают на рабочем месте: ежедневно к ним обращаются с разными личностными проблемами. Зачастую в совместной работе с психологом молодому человеку удаётся не просто справиться с трудностями, но и открыть в себе новые возможности. Рассказываем, почему свою проблему не стоит прятать глубоко в душе, а нужно поделиться ею с психологом.

Для чего студентам психологи?

Период обучения для большинства студентов совпадает с непростым периодом развития личности, когда меняется привычная родительско-детская модель отношений с окружающими людьми на взросло-партнёрскую. В первой модели много преференций, поблажек, но существенно меньше возможностей и свободы. Вторая модель открывает гораздо больше возможностей, но в ней возрастает доля личной ответственности и обязательств. И тут высока вероятность столкновений романтизированных ожиданий с фактами окружающей действительности, которая в сочетании с непростой образовательной программой и напряжённым темпом обучения в техническом вузе может привести к проблемам в психоэмоциональном самочувствии.

Психологи – это специалисты, подготовленные для работы с этой проблематикой, умеющие точно определять, каких именно инструментов не хватает личности для самостоятельного «прохождения крутых виражей» начинающейся взрослой жизни, в которой всё по-настоящему и всерьёз. Знание и понимание того, с чем имеешь дело, даёт каждому возможность быстро и надёжно сориентироваться, стать пластичнее, подвижнее в реализации своих интересов и достижении целей, открывает много новых вариантов выбора.

Снова нравоучения, как от родителей и старших товарищей?

Никаких нравоучений! Во-первых, потому, что из «старших товарищей» в составе службы психологического сопровождения только я. Другие сотрудницы практически одного поколения со студентами СПбГАСУ, что уже даёт возможность выбора специалиста для себя. Во-вторых, в индивидуально-психологическом взаимодействии, на котором строится работа наших специалистов, нет ни больших, ни маленьких, ни правильных, ни отклоняющихся. Этот процесс не делит людей на оценивающих и оцениваемых. И уж тем более нет «больных» и «пациентов». Есть тот, кому сейчас трудно, и тот, на кого можно опереться, не беспокоясь о том, что он «вдруг обо мне нехорошо подумает». Психолог всегда на стороне того, кто к нему пришёл, это непреложный принцип его профессии.

К друзьям-подругам или к психологу?

Тут нужно учитывать одно обстоятельство: ни родители, ни друзья-подруги не учились, а потом годами не тренировали несколько очень важных навыков, которые и делают обычную сочувственную беседу инструментом профессиональной психологической помощи. Это то, что не привязывает человека к «свободным ушам» и «крепкому костылю», а побуждает его учить себя, не бросать себя, заботиться о себе и своём будущем, своих интересах и не перепоручать эти важные вещи другим. Профессиональный психолог не стремится спасать, лечить, назидать, опекать там, где об этом не просят и в этом не нуждаются. Он не использует чужую уязвимость для утешения самого себя («у меня-то всё иначе») или для утверждения в своём могуществе.

«Секретный психологический ключик» студента

Студент СПбГАСУ не так прост. Ловкости и изобретательности нашим обучающимся не занимать. Мы это ценим, но предлагаем разворачивать всю энергию этих способностей в то направление, которое будет служить развитию личности студента и расширению его профессиональных возможностей. Умение устанавливать и поддерживать продуктивный контакт с разными людьми, в том числе «трудными», является профессионально важной чертой личности. Студенты, которые это понимают, предпочитают не создавать себе на пустом месте новые проблемы в отношениях, а воспринимают взаимодействие с «трудными преподавателями» как нормальное испытание своих коммуникативных и адаптивных способностей на пути освоения профессии. И у них всё получается: подавляющее большинство с успехом справляется с этим вызовом.

Психолог вуза глазами студента

В большинстве случаев российские студенты не до конца понимают, когда и зачем нужно обращаться к психологу. Но в последние годы в образовательных учреждениях активно развиваются службы психологического сопровождения, и студенты всё более ощущают их значимость.

Да, зачастую студенты воспринимают вузовского психолога как ещё одного педагога, что обусловлено их взаимодействием в образовательном пространстве. Но в этом нет ничего плохого, ведь перенос потребности в какой-то определённой фигуре (будь то наставник, родитель, друг, оппонент и пр.) на специалиста, олицетворение его с ней – важная часть процесса психологического консультирования. Важно, чтобы психолог вовремя уловил эту тенденцию и не дал зародиться ложным ожиданиям у клиента. Психолог – специалист, который направляет, актуализирует, систематизирует.

Екатерина Михайлова, психолог: «Не оставайтесь с проблемами наедине»

Первое, что мы делаем на консультации, – это определяем цель, к которой будем стремиться в нашей работе. Как правило, в конце первой встречи с клиентом определяем основные направления, и на следующих консультациях у него уже есть конкретные темы для проработки с психологом. Другое дело, что внезапно может появиться новое направление для работы, и тогда приходится менять ранее составленный план.

Стараемся работать так, чтобы ни один из запросов студентов не остался без внимания. Довольно часто студенты спрашивают, как справляться с эмоциональным выгоранием, связанным с учёбой. Лучший способ – вовремя заметить и предотвратить его. Но если уже столкнулись с неприятными симптомами, есть несколько рекомендаций: нужно адекватно оценить свои силы и не брать на себя слишком много задач, находить хотя бы иногда время для отдыха, если есть необходимость – записаться на приём к психологу.

Мария Седышева: «Главное – это готовность, решение включиться в процесс консультирования»

К психологу университета можно обратиться с любыми личными проблемами, а не только с трудностями, связанными с образовательным процессом. Потому что проблемы в личностной сфере прямо или косвенно сказываются на жизнедеятельности человека в целом, в том числе на учёбе.

Записываясь на прием к специалисту психологической службы, необходимо иметь некое представление о своей проблеме: что тревожит, создаёт дискомфорт, нарушает жизнедеятельность. Какой-то предварительной подготовки, полной мобилизации ресурсов для проработки проблемы здесь не требуется: всё это вы проделаете в тандеме с психологом уже во время консультаций. Главное – это ваша готовность, ваше решение включиться в данный процесс. Конечно, одного присутствия и слушания тут будет недостаточно. В единичных случаях можно решить проблему одной консультацией, даже за одну сессию психологи помогут определить направление работы, более точно обозначить проблему, вполне вероятно, что получится актуализировать риски и ресурсы на пути к её решению. Многим студентам требуется именно такая, «вводная» психологическая поддержка, а кому-то – проработка одной проблемы в течение определённого периода.

Три основные проблемы, с которыми студенты приходят к психологу Проблемы самоидентичности, самоопределения, в особенности профессионального. Проблемы эмоционально-волевой, мотивационной сфер личности. Внутрисемейные проблемы, в частности, психоэмоциональное напряжение, связанное с привязанностью к родителям, конфликты и пр.

