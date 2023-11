ГУУ принял участие во Всероссийском форуме инклюзивного высшего образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

22-24 ноября 2023 года в Новосибирске проходит Всероссийский форум инклюзивного высшего образования «Инклюзия в фокусе партнёрства», в работе которого принимают участие сотрудники Государственного университета управления.

Участниками Форума стали представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, ресурсных учебно-методических центров, вузов РФ, некоммерческих организаций, а также компаний-производителей товаров и услуг из 60 регионов России. Государственный университет управления на Форуме представляют директор Департамента академической политики и реализации образовательных программ, директор РУМЦ ГУУ, доцент кафедры маркетинга Евгений Краснов, профессор кафедры «Управление персоналом», специалист РУМЦ Елена Митрофанова и ведущий специалист РУМЦ Мартирос Айвазян.

Целью мероприятия является создание механизмов сотрудничества между ведомствами и структурами, задействованных в реализации инклюзивной образовательной политики, с акцентом на партнёрство с высшими учебными заведениями. Форум предлагает платформу для обмена опытом и обсуждения возможностей партнёрства.

В программе — широкий спектр мероприятий: пленарное заседание, панельная дискуссия, выставка ассистивного оборудования, моделирование инклюзивных партнёрских практик, экскурсии и другие мероприятия, посвящённые профориентации, обучению и трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

По итогам работы планируется выделить наиболее перспективные и соответствующие ситуации методологические подходы к формированию межведомственного и межструктурного взаимодействия участников реализации инклюзивной образовательной политики в логике партнерства на базе организаций высшего образования; спроектировать модели перспективных партнерских практик межведомственного и межструктурного взаимодействия, направленных на повышение доступности и качества высшего образования для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; а также сформировать реестр лучших практик партнёрского взаимодействия между субъектами реализации социальной и образовательной политики в отношении лиц с инвалидностью и ОВЗ.

Форум проводится по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ и в этом году проходит на базе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI