ГУУ в топе медиарейтинга российских вузов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Информационно-аналитическая компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг всех российских высших учебных заведений за октябрь 2023 года. Государственный университет управления вошел в ТОП-20, заняв 14 месте.

«Медиалогия» — это автоматизированная система, осуществляющая мониторинг СМИ и социальных сетей. Компания работает с 2003 года. Одноимённая отечественная компания-разработчик на регулярной основе составляет различные рейтинги, в том числе и медиарейтинг российских вузов.

Рейтинги построены на основе более 87 тыс. СМИ, включенных в базу системы «Медиалогия»: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. База обновляется и пополняется на ежедневной основе.

Для качественного анализа публикаций СМИ «Медиалогией» был разработан МедиаИндекс, основанный на цитируемости СМИ, авторитетности издания, позитивности или негативности восприятия новости, объёме материала, вовлечённой аудитории, упоминания объекта в заголовке, наличии прямой речи и других показателях. Чем выше МедиаИндекс опубликованного материала, тем более заметным является сообщение в поле СМИ.

Ежемесячно публикуется топ-30 российских вузов, получивших наиболее высокий МедиаИндекс за отчётный период. Новыми участниками рейтинга считаются учебные заведения, не отражённые в рейтинге за предыдущий месяц. В октябре наибольший рейтинг из всех новичков получил Государственный университет управления, попав сразу на 14 место.

Главную роль в достижении этого результата сыграл комментарий доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Натальи Казанцевой о новых правилах оплаты ЖКХ.

ТОП-5 октября:

1. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

2. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;

3. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;

4. Финансовый университет при Правительстве РФ;

5. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI