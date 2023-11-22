ГУУ в топе медиарейтинга российских вузов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Информационно-аналитическая компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг всех российских высших учебных заведений за октябрь 2023 года. Государственный университет управления вошел в ТОП-20, заняв 14 месте.
«Медиалогия» — это автоматизированная система, осуществляющая мониторинг СМИ и социальных сетей. Компания работает с 2003 года. Одноимённая отечественная компания-разработчик на регулярной основе составляет различные рейтинги, в том числе и медиарейтинг российских вузов.
Рейтинги построены на основе более 87 тыс. СМИ, включенных в базу системы «Медиалогия»: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. База обновляется и пополняется на ежедневной основе.
Для качественного анализа публикаций СМИ «Медиалогией» был разработан МедиаИндекс, основанный на цитируемости СМИ, авторитетности издания, позитивности или негативности восприятия новости, объёме материала, вовлечённой аудитории, упоминания объекта в заголовке, наличии прямой речи и других показателях. Чем выше МедиаИндекс опубликованного материала, тем более заметным является сообщение в поле СМИ.
Ежемесячно публикуется топ-30 российских вузов, получивших наиболее высокий МедиаИндекс за отчётный период. Новыми участниками рейтинга считаются учебные заведения, не отражённые в рейтинге за предыдущий месяц. В октябре наибольший рейтинг из всех новичков получил Государственный университет управления, попав сразу на 14 место.
Главную роль в достижении этого результата сыграл комментарий доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Натальи Казанцевой о новых правилах оплаты ЖКХ.
ТОП-5 октября:
1. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
2. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
3. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
4. Финансовый университет при Правительстве РФ;
5. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 22.11.2023
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